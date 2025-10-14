Системы ПВО оккупантов на Запорожском направлении массово выходят из строя – партизаны
Агенты украинского партизанского движения Атеш сообщили о серьезных проблемах с системами ПВО оккупантов на Запорожском направлении.
Вражеская техника находится в катастрофическом состоянии, особую проблему для россиян представляет дефицит запчастей. Об этом говорится в Telegram-канале движения Атеш.
Системы ПВО оккупантов выходят из строя
Агенты Атеш отмечают, что санкции и ракетные удары Сил обороны Украины по ремонтным предприятиям, а также производственный брак привели к массовому выходу из строя российских зенитных комплексов, включая ЗРК Тор.
— Из-за острой нехватки исправных систем оккупанты вынуждены использовать тягачи для буксировки пусковых установок на позиции. Такая практика делает технику крайне уязвимой и превращает дорогостоящие комплексы в легкие цели, — говорится в сообщении.
Предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ, работающие в условиях повышенной нагрузки, выпускают некачественные компоненты, которые выходят из строя после непродолжительной эксплуатации.
В Атеш подчеркнули, что система противовоздушной обороны оккупантов на Запорожском направлении “трещит по швам”.
— Атеш обращается к военнослужащим подразделений ПВО: не ремонтируйте технику, обреченную на уничтожение. Свяжитесь с нами и сохраните свою жизнь! — добавили партизаны.
Накануне в ЦПД сообщали, что российские системы ПВО слабы против Tomahawk. Доказательством могут служить ситуации, когда американские дальнобойные ракеты использовались во время боевых действий в Сирии в 2017-2018 годах.
Фото: АТЕШ