Трамп подтвердил встречу с Зеленским в пятницу в Вашингтоне: детали
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме в пятницу, 17 октября.
Об этом он сказал журналистам на борту самолета Air Force One.
Трамп встретится с Зеленским 17 октября
У Дональда Трампа спросили, примет ли он в Белом доме 17 октября Владимира Зеленского, на что тот ответил: Я думаю, да.
Во время разговора журналисты также поинтересовались у него, могут ли некоторые мировые лидеры, в частности президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, помочь в войне между Россией и Украиной.
В ответ американский лидер назвал Эрдогана своим другом и ответил, что он может сыграть свою роль в завершении войны, которую РФ развязала против Украины.
– Да, Эрдоган может. Его уважают в России. Об Украине я не могу сказать. Но его (Эрдогана, – Ред.) уважает Путин. И он мой друг, – ответил он.
Издание Axios, ссылаясь на информированные источники, сообщило, что Трамп и Зеленский во время встречи обсудят, какое оружие следует поставить Украине, в частности, следует ли Вашингтону предоставить Киеву ракеты Tomahawk.
– Есть определенные вопросы, которые нельзя обсудить по телефону, – сообщил источник Axios.
Накануне Владимир Зеленский сообщил, что в пятницу, 17 октября, планирует встретиться с президентом США в Вашингтоне.
По мнению главы государства, им нужно обсудить последовательность шагов, которые он хочет предложить Трампу.