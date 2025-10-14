Президент США Дональд Трамп подтвердил, что намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме в пятницу, 17 октября.

Об этом он сказал журналистам на борту самолета Air Force One.

Трамп встретится с Зеленским 17 октября

У Дональда Трампа спросили, примет ли он в Белом доме 17 октября Владимира Зеленского, на что тот ответил: Я думаю, да.

Во время разговора журналисты также поинтересовались у него, могут ли некоторые мировые лидеры, в частности президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, помочь в войне между Россией и Украиной.

В ответ американский лидер назвал Эрдогана своим другом и ответил, что он может сыграть свою роль в завершении войны, которую РФ развязала против Украины.

– Да, Эрдоган может. Его уважают в России. Об Украине я не могу сказать. Но его (Эрдогана, – Ред.) уважает Путин. И он мой друг, – ответил он.

Издание Axios, ссылаясь на информированные источники, сообщило, что Трамп и Зеленский во время встречи обсудят, какое оружие следует поставить Украине, в частности, следует ли Вашингтону предоставить Киеву ракеты Tomahawk.

– Есть определенные вопросы, которые нельзя обсудить по телефону, – сообщил источник Axios.

Накануне Владимир Зеленский сообщил, что в пятницу, 17 октября, планирует встретиться с президентом США в Вашингтоне.

По мнению главы государства, им нужно обсудить последовательность шагов, которые он хочет предложить Трампу.

