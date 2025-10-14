Президент США Дональд Трамп підтвердив, що має намір зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі у п’ятницю, 17 жовтня.

Про це він сказав журналістам на борту літака Air Force One.

Трамп зустрінеться з Зеленським 17 жовтня

У Дональда Трампа запитали, чи прийме він у Білому домі 17 жовтня Володимира Зеленського, на що той відповів: Я думаю, так.

Під час розмови журналісти також поцікавилися у нього, чи можуть деякі світові лідери, зокрема президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, допомогти у війні між Росією та Україною.

У відповідь американський лідер назвав Ердогана своїм другом та відповів, що він може відіграти свою роль у завершенні війни, яку РФ розв’язала проти України.

– Так, Ердоган може. Його поважають у Росії. Про Україну я не можу сказати. Але його (Ердогана, – Ред.) поважає Путін. І він мій друг, – відповів він.

Видання Axios, посилаючись на поінформовані джерела, повідомило, що Трамп і Зеленський під час зустрічі обговорять, яку зброю слід поставити Україні, зокрема, чи слід Вашингтону надати Києву ракети Tomahawk.

– Є певні питання, які не можна обговорити по телефону, – повідомило джерело Axios.

Напередодні Володимир Зеленський повідомив, що у п’ятницю, 17 жовтня, планує зустрітися з президентом США у Вашингтоні.

На думку глави держави, їм потрібно обговорити послідовність кроків, які він хоче запропонувати Трампу.

