Словакия готова обсуждать вопрос возобновления транзита российского газа через территорию Украины.

Об этом словацкий премьер Роберт Фицо заявил во время встречи с премьер-министром Украины Юлией Свириденко в Кошице.

Словакия хочет возобновления транзита российского газа

Фицо отметил, что у Словакии и Украины разные взгляды на транзит газа, но об этом нужно говорить откровенно.

По его словам, Словакия готова поставлять Украине электричество, которое поможет стабилизировать украинскую энергосистему. В то же время вопрос транзита газа остается открытым, говорит Фицо.

— Как я уже говорил, мы не отождествляем себя и не считаем окончательно решенным вопрос транзита газа через вашу территорию. Я понимаю, что идет война. С другой стороны — не все аргументы можно принять. Россия на сегодняшний день является вторым крупнейшим поставщиком газа в Европе, — подчеркнул Роберт Фицо.

Он также отметил, что в процессе принятия Украины в Евросоюз важно определить, как газ будет проходить по украинской территории: можно ли будет его использовать или нет? Война закончится, и мы молимся, чтобы это произошло как можно скорее. И мы, как друзья, хотим говорить откровенно, потому что наши взгляды не всегда совпадают.

Роберт Фицо также отметил, что Словакия, с одной стороны, использует инфраструктуру для поставки газа в Украину, но не может использовать ее для транзита газа в Словацкую Республику.

— Не нужно напоминать, что словацкий бюджет теряет €500-600 млн ежегодно, — сказал Фицо.

В то же время он отметил, что Братислава готова к конструктивному сотрудничеству с Киевом, ведь хочет дружеских отношений с Украиной.

В мае сообщалось, что Европейская комиссия планирует инициировать полный запрет на импорт газа из России до конца 2027 года.

6 мая в Страсбурге еврокомиссар Дэн Йоргенсен представил дорожную карту к плану REPowerEU, в которой предусмотрено полное прекращение импорта российского газа.

