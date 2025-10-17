Финляндия предоставит Украине 30-й пакет помощи в размере €52 млн.

Финляндия направляет Украине больше военной техники

Президент Финляндии Александр Стубб по предложению правительства принял решение о предоставлении Украине 52 млн евро помощи.

— Поставки в рамках этого пакета обойдутся Финляндии примерно в €52 млн. Пакет состоит в основном из новых заказов финских компаний. Финляндия уже поставила Украине оборонную технику на общую сумму €2,9 млрд. Учитывая масштабы своей экономики, Финляндия является одной из стран, которая оказывает наибольшую поддержку Украине, — говорится на сайте Минобороны Финляндии.

Кроме того, как сообщает ведомство, на этой неделе Финляндия также объявила об участии в инициативе НАТО PURL, в рамках которой США закупают критически важные для Украины системы вооружения.

— Будущее свободной и безопасной Европы будет решаться в Украине — это требует упорства и твердости характера от всех союзников, — заявил министр обороны Антти Хяккянен.

Напомним, что весной 2025 года Министерство обороны Финляндии запустило программу поддержки Украины путем закупки у собственной оборонной промышленности продукции для нашей страны. Цель программы — покрыть критически важные военные потребности Украины.

