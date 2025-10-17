Фінляндія надасть Україні 30-й пакет допомоги у розмірі €52 млн.

Фінляндія спрямовує Україні більше військової техніки

Президент Фінляндії Александр Стубб на пропозицію уряду ухвалив рішення про надання Україні €52 млн допомоги.

– Постачання в рамках цього пакета коштуватимуть Фінляндії приблизно €52 млн. Пакет складається здебільшого з нових замовлень фінських компаній. Фінляндія вже поставила Україні оборонну техніку на загальну суму €2,9 млрд. З огляду на масштаби своєї економіки Фінляндія є однією з країн, які надали найбільшу підтримку Україні, – йдеться на сайті Міноборони Фінляндії.

Крім того, як повідомляє відомство, цього тижня Фінляндія також оголосила про участь в ініціативі НАТО PURL, в рамках якої США закуповують критично важливу для України систему озброєння.

– Майбутнє вільної та безпечної Європи вирішуватиметься в Україні – це потребує завзятості та твердості характеру від усіх союзників, – заявив міністр оборони Антті Хяккянен.

Нагадаємо, що навесні 2025 року Міністерство оборони Фінляндії запустило програму підтримки України шляхом закупівлі продукції для нашої країни у власній оборонній промисловості. Мета програми – задовольнити критично важливі військові потреби України.

