На ограбление музея Лувр сегодня утром отреагировал президент Франции Эммануэль Макрон, отметив, что это нападение на наследие и историю страны.

Во Франции ограбили Лувр: реакция Макрона и детали

Макрон отметил, что работы вернут, а виновные будут привлечены к ответственности. По его словам, под руководством парижской прокуратуры делается все возможное для достижения этой цели.

— Кража, совершенная в Лувре, — это нападение на наследие, которое мы ценим, потому что это наша история. Проект “Новый Ренессанс Лувра”, который мы начали в январе, предусматривает усиленную безопасность. Он обеспечит сохранность и защиту того, что составляет нашу память и нашу культуру, — написал он в сети X.

Известно, что Макрона информируют о ситуации в реальном времени.

Сейчас смотрят

Напомним, что воры проникли в галерею Аполлона Лувра и похитили ряд ценностей эпохи Наполеона. Ограбление заняло от четырех до семи минут.

По информации правоохранительных органов, команда злоумышленников состояла из девяти человек. Они предварительно провели разведку и прекрасно знали, что именно ищут. Проникновение произошло с помощью строительной платформы, расположенной вблизи музея.

Двое преступников были одеты в форму коммунальных рабочих. Еще пятеро в это время проникли в галерею Аполлона, вырезав окна спецсредствами. Двое страховали их, находясь поблизости на скутерах.

Всего из галереи похитили девять очень дорогих драгоценностей эпохи императора Наполеона I Бонапарта:

набор ювелирных изделий;

колье;

серьги;

брошь;

две короны, в частности корону императрицы Евгении.

Корону императрицы, которую украли воры, а также еще несколько драгоценностей удалось вернуть. Каким именно образом, официально пока не сообщают. По предварительной информации, злоумышленники повредили корону и бросили ее недалеко от места преступления.

Однако другие драгоценности все еще не найдены. Министр культуры Рашида Дати заявила, что воры смогли забрать “бесценную добычу”.

Мэр Центрального Парижа Ариэль Вейль заявил, что дерзкое ограбление Лувра — это “шок” для него лично и для общественности.

— Это шок… и это неизбежно вызовет проблемы безопасности. Понятно, что мы попали в Арсена Люпена. До сих пор это был киносценарий. Трудно представить, что, кажется, так легко ограбить Лувр, — сказал он.

Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что во французских музеях в плане безопасности, к большому сожалению, есть “большая уязвимость”. Он отметил, что сейчас правоохранители делают все, чтобы как можно быстрее найти виновных и вернуть украденное.

О начале расследования уже объявила прокуратура Парижа. Его поручили Бригаде по борьбе с бандитизмом Судебной полиции (BRB). По предварительным данным, есть подозрение, что к краже причастны иностранцы.

В то же время один из французских сенаторов заявил, что министра МВД предупреждали о проблеме с безопасностью в Лувре. 16 октября сотрудники музея вышли на всеобщую забастовку, поэтому фактически некому было бы помешать злоумышленникам провести детальную разведку. Сенатор утверждает, что по непонятным причинам на предупреждение в МВД внимания не обратили.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.