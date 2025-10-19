На пограбування музею Лувр сьогодні вранці відреагував президент Франції Еммануель Макрон, зазначивши, що це напад на спадщину та історію країни.

У Франції пограбували Лувр: реакція Макрона та деталі

Макрон зазначив, що роботу повернуть, а винних буде притягнуто до відповідальності. За його словами, під керівництвом паризької прокуратури скрізь робиться все можливе для досягнення цієї мети.

– Крадіжка, скоєна в Луврі, – це напад на спадщину, яку ми цінуємо, бо це наша історія. Проєкт “Новий Ренесанс Лувру”, який ми розпочали в січні, передбачає посилену безпеку. Він забезпечить збереження та захист того, що становить нашу пам’ять і нашу культуру, – написав він у мережі X.

Відомо, що Макрона інформують про ситуацію у реальному часі.

Нагадаємо, що крадії проникли до галереї Аполлона та поцупити низку цінностей епохи Наполеона. Пограбування зайняло від чотирьох до семи хвилин.

За інформацією правоохоронних органів, команда зловмисників складась з дев’яти осіб. Вони попередньо провели розвідку та чудово знали, що саме шукають. Проникнення відбулося за допомогою будівельної платформи, розташованої поблизу музею.

Двоє злочинців були вдягнені у форму комунальних робітників. Ще п’ятеро у цей час проникли до галереї Аполлона, вирізавши вікна спецзасобами. Двоє страхували їх, перебуваючи поблизу на скутерах.

Загалом з галереї поцупили дев’ять дуже дорогих коштовностей епохи імператора Наполеона I Бонапарта:

набір ювелірних виробів;

кольє;

сережки;

брошку;

дві корони, зокрема корону імператриці Євгенії.

Корону імператриці, яку вкрали злодії, а також ще кілька коштовностей вдалося повернути. Яким саме чином, офіційно наразі не повідомляють. За попередньою інформацією, зловмисники пошкодили корону та кинули її неподалік від місця злочину.

Однак інші коштовності все ще не знайдено. Міністр культури Рачіда Даті заявила, що злодії змогли взяти “безцінну здобич”.

Мер Центрального Парижу Аріель Вейль заявив, що зухвале пограбування Лувру – це “шок” для нього особисто та для громадськості.

– Це шок… і це неминуче викличе проблеми безпеки. Зрозуміло, що ми потрапили в “Арсена Люпена”. Досі це був кіносценарій. Важко уявити, що, здається, так легко пограбувати Лувр, – сказав він.

Голова МВС Франції Лоран Нуньєс заявив, що у плані безпеки у французьких музеїв, на превеликий жаль, є “велика вразливість”. Він зазначив, що зараз правоохоронці роблять все, щоб якнайшвидше знайти винних та повернути вкрадене.

Про початок розслідування вже оголосила прокуратура Парижу. Його доручили Бригаді боротьби з бандитизмом Судової поліції (BRB). За попередніми даними, є підозра, що до крадіжки причетні іноземці.

Водночас один з французьких сенаторів заявив, що міністра МВС попереджали про проблему із безпекою в Луврі. 16 жовтня співробітники музею вийшли на загальний страйк, тому фактично нікому було б завадити зловмисникам провести детальну розвідку. Сенатор стверджує, що з незрозумілих причин на попередження в МВС уваги не звернули.

