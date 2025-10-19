У Парижі після пограбування довелось закрити для відвідування музей Лувр.

Про це заявила міністерка культури Франції Рачіда Даті, пише ВВС.

Що відомо про пограбування Лувру

Повідомляється, що пограбування сталось в неділю вранці під час відкриття музею.

Річарда Даті розповіла, що була на місці, де поліція проводить розслідування.

Музей підтвердив, що закривається на день “з виняткових причин”, не надаючи додаткових подробиць.

Зауважимо, що Лувр – найвідвідуваніший музей світу, де зберігається багато відомих творів мистецтва та інших цінних предметів.

Що могли викрасти з Лувру: версії ЗМІ

Французькі ЗМІ, серед яких, в тому числі, видання Le Parisien, пишуть з посиланням на власні джерела, що під час пограбування Лувру у центрі Парижа невідомі могли викрасти коштовності, які належали Наполеону та імператриці.

Також зазначається, що музей пограбували невідомі в масках, які повністю закривали їхні обличчя.

Вважається, що вони могли проникнути в будівлю з боку Сени, де наразі ведуться будівельні роботи.

Також за однією з версій вони могли скористатися вантажним ліфтом, щоб потрапити безпосередньо в цільову кімнату в галереї Аполлона.

Двоє людей розбили вікна та увійшли до приміщення, третій спільник залишився зовні.

Попередньо вважається, що вони могли викрасти дев’ять предметів з колекції коштовностей, що належали Наполеону та імператриці, серед яких були намисто, брошка та діадема.

Такі предмети виставлялися у вітринах, присвячених французьким монархам, зокрема – Наполеону.

Джерело з Лувру повідомило виданню, що знаменитий Регент – найбільший діамант у колекції вагою понад 140 каратів, – викрадений не був.

Збитки все ще оцінюють.

Нагадаємо, озброєні люди пограбували музей у французькому Паре-ле-Моньяль минулої осені та викрали коштовності на мільйони євро з роботи відомого паризького ювеліра Жозефа Шоме, що була національним надбанням.

