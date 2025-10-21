Верховная Рада Украины во вторник, 21 октября, приняла закон №14128, которым в 17-й раз продлила действие военного положения на всей территории государства.

Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк.

Рада продлила действие военного положения

За соответствующее решение проголосовали 317 народных депутатов, еще один депутат выступил против, а один воздержался.

Согласно документу, военное положение будет продлено с 5 ноября 2025 года на 90 дней – до 3 февраля 2026 года.

Напомним, военное положение в Украине действует с 24 февраля 2022 года, дня полномасштабного вторжения России. Его периодически продлевают из-за продолжающейся агрессии РФ против нашего государства.

Рада продлила действие мобилизации

Также парламент одобрил продление всеобщей мобилизации (законопроект №14129).

За соответствующее решение проголосовали 315 народных депутатов.

Против выступил Алексей Гончаренко, а воздержались Анна Скороход и Георгий Мазурашу.

Этот закон также вступает в действие 5 ноября и будет действовать до 3 февраля 2026 года.

Также эти документы должен подписать президент Владимир Зеленский.

