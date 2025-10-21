Верховна Рада України у вівторок, 21 жовтня, ухвалила закон №14128, яким 17-й раз продовжила дію воєнного стану на всій території держави.

Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк.

Рада продовжила дію воєнного стану

За відповідне рішення проголосували 317 народних депутатів, ще один депутат виступив проти, а один утримався. Згідно з документом, воєнний стан буде подовжено з 5 листопада 2025 року на 90 днів – до 3 лютого 2026 року.

Зараз дивляться

Нагадаємо, воєнний стан в Україні діє від 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення Росії. Його періодично продовжують через агресію РФ проти нашої держави, що триває.

Рада продовжила дію мобілізації

Також парламент схвалив продовження загальної мобілізації (законопроєкт №14129).

За відповідне рішення проголосували 315 народних депутатів.

Проти виступив Олексій Гончаренко, а утрималися Анна Скороход та Георгій Мазурашу.

Цей закон також набуває чинності 5 листопада і діятиме до 3 лютого 2026 року.

Також ці документи має підписати президент Володимир Зеленський.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.