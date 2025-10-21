Как только президент РФ Владимир Путин почувствовал истинное давление и угрозу Tomahawk, сразу проявил готовность вернуться в дипломатию, а после того, как давление немного ослабло, россияне стали откладывать диалог, заявил глава нашего государства Владимир Зеленский.

Зеленский об изменении позиции РФ из-за Tomahawk

Только давление на Россию может исправить и остановить- террор, отметил Зеленский. Он подчеркнул, что только достаточная дальнобойность нашей обороны возвращает Путина к реальности.

— Только несколько недель назад Путин почувствовал истинное давление и угрозу Tomahawk, сразу проявил готовность вернуться к дипломатии. И как только давление немного ослабло, россияне начали пытаться спрыгнуть с дипломатии, отложить диалог, — отметил Зеленский.

Он добавил, что российская тактика – убийства людей и террор холодом. Глава нашего государства подчеркнул, что накануне зимы буквально каждый день россияне бьют по нашим объектам инфраструктуры, по нашей энергетике.

— Надо закончить эту войну, и только давление приведет к миру, — добавил Зеленский.

Он сообщил, что в Черниговской, Сумской областях продолжаются восстановительные работы после ударов россиян по нашей энергетике. Били даже FPV-дронами по трансформаторам в Запорожской области, отметил президент. Он поблагодарил ремонтные бригады, энергетиков, все коммунальные службы, ГСЧС, которые почти круглосуточно работают и поддерживают людей.

Зеленский заслушал доклады вице-премьера Алексея Кулебы и министра внутренних дел Игоря Клименко. По его словам, необходимые силы есть, в каждой области делается максимум, чтобы возобновить энергоснабжение. Так же активно и максимально нужно работать дипломатам, политическим лидерам, добавил президент.

