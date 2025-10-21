Щойно президент РФ Володимир Путін відчув справжній тиск і загрозу Tomahawk, одразу проявив готовність повернутися до дипломатії, а після того, як тиск трохи ослаб, росіяни стали відкладати діалог, заявив голова нашої держави Володимир Зеленський.

Зеленський про зміну позиції РФ через Tomahawk

Лише тиск на Росію може виправити й зупинити терор, зазначив Зеленський. Він наголосив, що лише достатня далекобійність нашої оборони повертає Путіна до реальності.

– Щойно кілька тижнів тому Путін відчув справжній тиск і загрозу Tomahawk, одразу проявив готовність повернутися до дипломатії. І щойно тиск трохи ослаб, росіяни почали намагатися зістрибнути з дипломатії, відкласти діалог, – зазначив Зеленський.

Він додав, що російська тактика – це вбивства людей і терор холодом. Голова нашої держави наголосив, що напередодні зими буквально щодня росіяни б’ють по наших об’єктах інфраструктури, по нашій енергетиці.

– Треба закінчити цю війну, і лише тиск приведе до миру, – додав Зеленський.

Він повідомив, що на Чернігівщині, Сумщині тривають відновлювальні роботи після ударів росіян по нашій енергетиці. Били навіть FPV-дронами по трансформаторах у Запорізькій області, зазначив президент. Він подякував ремонтним бригадам, енергетикам, усім комунальним службам, ДСНС, які майже цілодобово працюють і підтримують людей.

Зеленський заслухав доповіді віцепрем’єра Олексія Кулеби і міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. За його словами, необхідні сили є, у кожній області робиться максимум, щоб відновити енергопостачання. Так само активно й максимально треба працювати дипломатам, політичним лідерам, додав президент.

