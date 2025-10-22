Служба безопасности Украины (СБУ) показала новое поколение морских беспилотных платформ Sea Baby, которые уже успешно прошли испытания в миссиях на Черном море.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Морские дроны Sea Baby: что известно о новых возможностях

Отмечается, что эти морские дроны привлекли к третьему поражению Крымского моста, которое произошло 3 июня 2025 года.

– Наши дроны изменили расклад сил на Черном море и доказали свою результативность. Новое поколение Sea Baby – еще более эффективно. Поэтому работа по очистке Черного моря от российского флота будет продолжаться и в дальнейшем, – отметил глава СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк.

В свою очередь бригадный генерал СБУ Иван Лукашевич (Хантер) рассказал, что во время нынешнего поражения Крымского моста дроны Sea Baby доставили в нужную точку взрывчатку, которой были взорваны опоры незаконного сооружения.

– Новые модификации Sea Baby построены на средства, которые собрали украинцы на фандрейзинговой платформе UNITED24, – уточнили в украинской спецслужбе.

В СБУ добавили, что обновленные дроны способны преодолевать расстояние более 1500 км, нести до 2000 кг груза, кроме того, они имеют усиленные двигатели и современную систему навигации.

В целом разработчики ведомства продемонстрировали два вида дронов, имевших различное вооружение.

У первого – гиростабилизированная пулеметная установка, имеющая систему автозахвата и распознавания целей.

Второй же переносит тяжелое вооружение – 10-зарядную ракетную систему залпового огня Град.

– СБУ является идеологом нового типа морской войны. Мы постоянно ищем действенные средства, чтобы как можно дольше сохранять преимущество Украины в Черном море. Задача президента Владимира Зеленского – нейтрализация мощного российского военно-морского черноморского флота. Мы над этим активно работаем, – подчеркнул Лукашевич.

Ведомство отмечает, что постоянно разрабатывает и другие образцы новейшего вооружения, а также – успешно применяет их в Черном море.

Однако подробная информация об этих средствах пока не подлежит разглашению.

СБУ напоминает, что активное использование Украиной беспилотных платформ вынудило РФ передислоцировать большинство своих военных судов в бухту Новороссийска и позволило разблокировать зерновой коридор.

