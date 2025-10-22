Служба безпеки України (СБУ) показала нове покоління морських безекіпажних платформ Sea Baby, що вже успішно пройшли випробування у місіях на Чорному морі.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Морські дрони Sea Baby: що відомо про нові можливості

Зазначається, що ці морські дрони залучили до третього ураження Кримського мосту, що відбулось 3 червня 2025 року.

– Наші дрони змінили розклад сил на Чорному морі й довели свою результативність. Нове покоління Sea Baby – ще ефективніше. Тому робота з очищення Чорного моря від російського флоту триватиме й надалі, – зауважив голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк.

У свою чергу бригадний генерал СБУ Іван Лукашевич (Хантер) розповів, що під час цьогорічного ураження Кримського мосту, дрони Sea Baby доставили до потрібної точки вибухівку, якою були підірвані опори незаконної споруди.

– Нові модифікації Sea Baby побудовані за кошти, які зібрали українці на фандрейзинговій платформі UNITED24, – уточнили в українській спецслужбі.

В СБУ додали, що оновлені дрони здатні долати дистанцію понад 1500 км, нести до 2000 кг вантажу, крім того, вони мають посилені двигуни та сучасну систему навігації.

На загал розробники відомства продемонстрували два види дронів, що мали різну зброю.

У першого – гіростабілізована кулеметна установка, що має систему автозахоплення та розпізнавання цілей.

Другий же переносить важке озброєння – 10-зарядну ракетну систему залпового вогню Град.

– СБУ є ідеологом нового типу морської війни. Ми постійно шукаємо дієві засоби, щоб якнайдовше зберігати перевагу України у Чорному морі. Завдання президента Володимира Зеленського – нейтралізація потужного російського військово-морського чорноморського флоту. Ми над цим активно працюємо, – наголосив Лукашевич.

Відомство зазначає, що постійно розробляє і інші зразки новітнього озброєння, а також – успішно застосовує їх у Чорному морі.

Проте детальна інформація щодо цих засобів наразі не підлягає розголошенню.

СБУ нагадує, що активне використання Україною безекіпажних платформ змусило РФ передислокувати більшість своїх військових суден у бухту Новоросійська і дозволило розблокувати зерновий коридор.

Джерело : СБУ

