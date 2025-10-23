Россияне не захватили микрорайон Карантинный остров в Херсоне. Их информация об оккупации этих территорий является фейком.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации. 

Остров в Херсоне под контролем ВСУ: что известно

В ЦПД отмечают, что вражеские Telegram-каналы со ссылкой на российское Минобороны распространили информацию о том, что войска РФ якобы форсировали Днепр и смогли взять под контроль Карантинный остров в Херсоне. 

Остров в Херсоне под контролем ВСУ: какова ситуация на данный момент Фото 1

– На самом деле это – фейк, который опровергли в 34 бригаде береговой охраны морской пехоты, выложив видео с украинскими защитниками на якобы захваченном россиянами районе, – говорится в сообщении. 

Бригада подчеркивает, что враг не имел и не имеет никаких шансов осуществить переправу и закрепиться на правом берегу. Херсон и берег остаются под контролем украинских защитников. 

Отметим, что российские пропагандисты уже не впервые распространяют фейк о якобы продвижении оккупантов возле Херсона. 

Напомним, россияне регулярно обстреливают украинский Херсон дронами и артиллерией.

