Дрон РФ атаковал остановку общественного транспорта в Херсоне: есть погибший
В Херсоне в результате российского удара по остановке погиб один человек, еще один получил ранения.
Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.
Атака на Херсон 7 октября: последствия
Во вторник, 7 октября 2025 года, около 06:30 российские войска осуществили сброс взрывчатки с беспилотного летательного аппарата на остановку общественного транспорта в Херсоне.
В результате атаки на месте погиб 65-летний мужчина. Еще один мужчина, 70 лет, получил ранения. Его госпитализировали в больницу.
Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
В прокуратуре сообщили, что проводятся неотложные следственные действия для фиксации очередного военного преступления РФ.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 322-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.