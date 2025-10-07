В Херсоне в результате российского удара по остановке погиб один человек, еще один получил ранения.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

Атака на Херсон 7 октября: последствия

Во вторник, 7 октября 2025 года, около 06:30 российские войска осуществили сброс взрывчатки с беспилотного летательного аппарата на остановку общественного транспорта в Херсоне.

Сейчас смотрят

В результате атаки на месте погиб 65-летний мужчина. Еще один мужчина, 70 лет, получил ранения. Его госпитализировали в больницу.

Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В прокуратуре сообщили, что проводятся неотложные следственные действия для фиксации очередного военного преступления РФ.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 322-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.