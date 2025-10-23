Росіяни не захопили мікрорайон Карантинний острів у Херсоні. Їхня інформація про окупацію цих територій є фейком.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Острів у Херсоні під контролем ЗСУ: що відомо

В ЦПД зазначають, що ворожі Telegram-канали з посиланням на російське Міноборони поширили інформацію про те, що війська РФ нібито форсували Дніпро і змогли взяти під контроль Карантинний острів у Херсоні.

– Насправді це – фейк, який спростували у 34 бригаді берегової охорони морської піхоти, виклавши відео з українськими оборонцями на буцімто захопленому росіянами районі, – йдеться у повідомленні.

Бригада наголошує, що ворог не мав і не має жодних шансів здійснити переправу та закріпитися на правому березі. Херсон та берег залишаються під контролем українських оборонців.

Зауважимо, що російські пропагандисти вже не вперше поширюють фейк про нібито просування окупантів біля Херсона.

Нагадаємо, росіяни регулярно обстрілюють український Херсон дронами та артилерією.

