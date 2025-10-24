Перед судом предстанет соратник бывшего нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, так называемый медиаэксперт Кирилл Молчанов. Ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Суд над Кириллом Молчановым

Так, СБУ направила в суд обвинительный акт на Кирилла Молчанова. Подозреваемый обвиняется в государственной измене и оправдании российской войны против Украины. Мужчине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

По материалам СБУ, Кирилл Молчанов проводил информационные диверсии против Украины по заказу российской ФСБ и внешней разведки РФ. После работы на подсанкционных телеканалах Медведчука Кирилл Молчанов в 2022 году уехал в Москву.

Там он присоединился к кремлевским медийным проектам Другая Украина и Голос Европы (Voice of Europe). Руководить этими проектами поручили Виктору Медведчуку.

Кирилл Молчанов, как “политэксперт”, регулярно выступал в пропагандистских эфирах российских телеканалов, где выражал поддержку нападения России на Украину и распространял фейки о ситуации в нашем государстве.

Также по заказу Кремля Кирилл Молчанов организовывал на улицах стран Евросоюза акции, на которых призывал к сворачиванию международной поддержки Украины.

Также соратник Медведчука использовал подконтрольные Telegram-каналы и видеохостинг YouTube для распространения дезинформации в странах-партнерах Украины.

Следователи СБУ собрали доказательства против Кирилла Молчанова, он обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 6 ст. 111-1 (организация и проведение мероприятий политического характера, осуществление информационной деятельности в сотрудничестве со страной-агрессором);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников и коллаборационная деятельность).

Источник : СБУ

