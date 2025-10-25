На следующей неделе в Украине ожидается типичная осенняя погода: влажная, с периодическими дождями и кратковременными прояснениями, без резких колебаний температуры.

Детальнее о том, какой будет погода в течение следующих 7 дней – Фактам ICTV рассказала синоптика Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Погода в Украине на следующей неделе

По ее словам, уже в выходные погода будет меняться под влиянием атмосферного фронта, который быстро переместится из Западной Европы в восточном направлении.

– будет высокая влажность, колебания давления, температуры. Завтра у нас проходит атмосферный фронт, он из Западной Европы проходит к нам… В большинстве областей 26 числа дожди, но уже в начале недели их будет ощутимо меньше, – отметила Птуха.

Синоптикиня уточнила, что в ночь на субботу, 26 октября, осадки ожидаются преимущественно в западных областях, а днем ​​- местами на юге.

С понедельника дожди возможны в юго-восточной части страны и на Харьковщине.

– Ближайшая ночь над нами находится достаточно теплый воздух, а в дальнейшем уже будет распространяться немного прохладность. Дальше снова будет немного на несколько градусов ниже температурный фон по сравнению с последними несколькими днями, – пояснила представительница Гидрометцентра.

По прогнозу, ночная температура будет колебаться от +6 до +12°C, а в западных областях 26–27 октября – от +2 до +8°C.

Днем ожидается +8…+13°C, на юге и юго-востоке — до +17°C.

Ближе к 28-29 октября на западе и севере страны возможны небольшие дожди, в Карпатах — мокрый снег.

– С 29 числа в южной, юго-восточной части и западных областях ожидаются умеренные дожди, а остальная территория уже будет без осадков. Там будет повышаться атмосферное давление и будет больше прояснений, – сообщила Птуха.

Температурный фон будет оставаться умеренным: ночью +2…+9°C, днем ​​+6…+12°C, на юге – до +15°C.

– Не ожидаем резкого повышения или понижения температуры. Приблизительно такой же температурный режим и будет оставаться, – отметила синоптикиня.

По ее словам, морозы в ближайшее время не прогнозируются.

– Без морозов, без минусов, даже без заморозков, потому что облачность в ночные часы не дает сильно охлаждаться приземному слою воздуха. Но и без резкого тепла, – сказала Птуха.

Подводя итог, синоптикиня Гидрометцентра подчеркнула, что прогноз на следующую неделю спокоен, характерный для середины осени.

