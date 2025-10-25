Дощі та хмарність, але без заморозків: якою буде погода наприкінці жовтня

Наступного тижня в Україні очікується типова осіння погода: волога, з періодичними дощами та короткочасними проясненнями, без різких коливань температури.

Детальніше про те, якою буде погода протягом наступних 7 днів – Фактам ICTV розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха.

Погода в Україні на наступному тижні

За її словами, уже на вихідних погода змінюватиметься під впливом атмосферного фронту, який швидко переміститься із Західної Європи в східному напрямку.

Зараз дивляться

– Буде висока вологість, коливання тиску, температури. Завтра у нас проходить атмосферний фронт, він із Західної Європи проходить до нас… У більшості областей 26-го числа дощі, але вже на початку тижня їх буде відчутно менше, – зазначила Птуха.

Синоптикиня уточнила, що в ніч проти суботи, 26 жовтня, опади очікуються переважно в західних областях, а вдень – місцями на півдні.

З понеділка дощі ймовірні у південно-східній частині країни та на Харківщині.

– Найближча ніч над нами знаходиться досить тепле повітря, а надалі вже буде поширюватися трошки прохолодність. Далі знову буде трошечки на кілька градусів нижчий температурний фон у порівнянні з останніми кількома днями, – пояснила представниця Гідрометцентру.

За прогнозом, нічна температура коливатиметься від +6 до +12°C, а в західних областях 26–27 жовтня – від +2 до +8°C.

Вдень очікується +8…+13°C, на півдні та південному сході – до +17°C.

Ближче до 28–29 жовтня на заході та півночі країни можливі невеликі дощі, у Карпатах мокрий сніг.

– З 29-го числа у південній, південно-східній частині та західних областях очікуються помірні дощі, а решта території вже буде без опадів. Там підвищуватиметься атмосферний тиск, і буде більше прояснень, – повідомила Птуха.

Температурний фон залишатиметься помірним: уночі +2…+9°C, вдень +6…+12°C, на півдні — до +15°C.

– Не очікуємо різкого підвищення чи зниження температури. Приблизно такий самий температурний режим і буде залишатися, – зазначила синоптикиня.

За її словами, морози найближчим часом не прогнозуються.

– Без морозів, без мінусів, навіть без заморозків, тому що хмарність у нічні години не дає сильно вихолоджуватися приземному шару повітря. Але й без різкого тепла, – сказала Птуха.

Підсумовуючи, синоптикиня Гідрометцентру наголосила, що прогноз на наступний тиждень спокійний, характерний для середини осені.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.