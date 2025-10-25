Наталя Птуха, синоптикиня Укргідрометцентру
Дощі та хмарність, але без заморозків: якою буде погода наприкінці жовтня
Наступного тижня в Україні очікується типова осіння погода: волога, з періодичними дощами та короткочасними проясненнями, без різких коливань температури.
Детальніше про те, якою буде погода протягом наступних 7 днів – Фактам ICTV розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха.
Погода в Україні на наступному тижні
За її словами, уже на вихідних погода змінюватиметься під впливом атмосферного фронту, який швидко переміститься із Західної Європи в східному напрямку.
– Буде висока вологість, коливання тиску, температури. Завтра у нас проходить атмосферний фронт, він із Західної Європи проходить до нас… У більшості областей 26-го числа дощі, але вже на початку тижня їх буде відчутно менше, – зазначила Птуха.
Синоптикиня уточнила, що в ніч проти суботи, 26 жовтня, опади очікуються переважно в західних областях, а вдень – місцями на півдні.
З понеділка дощі ймовірні у південно-східній частині країни та на Харківщині.
– Найближча ніч над нами знаходиться досить тепле повітря, а надалі вже буде поширюватися трошки прохолодність. Далі знову буде трошечки на кілька градусів нижчий температурний фон у порівнянні з останніми кількома днями, – пояснила представниця Гідрометцентру.
За прогнозом, нічна температура коливатиметься від +6 до +12°C, а в західних областях 26–27 жовтня – від +2 до +8°C.
Вдень очікується +8…+13°C, на півдні та південному сході – до +17°C.
Ближче до 28–29 жовтня на заході та півночі країни можливі невеликі дощі, у Карпатах мокрий сніг.
– З 29-го числа у південній, південно-східній частині та західних областях очікуються помірні дощі, а решта території вже буде без опадів. Там підвищуватиметься атмосферний тиск, і буде більше прояснень, – повідомила Птуха.
Температурний фон залишатиметься помірним: уночі +2…+9°C, вдень +6…+12°C, на півдні — до +15°C.
– Не очікуємо різкого підвищення чи зниження температури. Приблизно такий самий температурний режим і буде залишатися, – зазначила синоптикиня.
За її словами, морози найближчим часом не прогнозуються.
– Без морозів, без мінусів, навіть без заморозків, тому що хмарність у нічні години не дає сильно вихолоджуватися приземному шару повітря. Але й без різкого тепла, – сказала Птуха.
Підсумовуючи, синоптикиня Гідрометцентру наголосила, що прогноз на наступний тиждень спокійний, характерний для середини осені.