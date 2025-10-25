Кабмин не планирует затягивать начало отопительного сезона — Минэнерго
В ближайшее время начнется отопительный сезон, как только температура воздуха снизится, сообщила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.
Отопительный сезон: когда начнется
С понижением температуры воздуха начнется отопительный сезон, и это произойдет в ближайшее время. По словам министра энергетики Украины Светланы Гринчук, затягивать его начало правительство не планирует.
— Думаю, это (начало отопительного сезона, – Ред.) произойдет в ближайшие дни. Снова ожидаем понижения температуры. Затягивания со стороны правительства точно не будет в этом вопросе, — сообщила Гринчук на пресс-конференции в Киеве в субботу.
Она отметила, что во многих регионах для социальных объектов, а также для определенных объектов критической инфраструктуры отопительный сезон уже стартовал, а далее каждый регион будет принимать решение о его начале для всех потребителей в зависимости от среднесуточной температуры.
Напомним, что отопление включают, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение трех дней подряд составляет +8 °C или ниже.