В ближайшее время начнется отопительный сезон, как только температура воздуха снизится, сообщила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

Отопительный сезон: когда начнется

С понижением температуры воздуха начнется отопительный сезон, и это произойдет в ближайшее время. По словам министра энергетики Украины Светланы Гринчук, затягивать его начало правительство не планирует.

— Думаю, это (начало отопительного сезона, – Ред.) произойдет в ближайшие дни. Снова ожидаем понижения температуры. Затягивания со стороны правительства точно не будет в этом вопросе, — сообщила Гринчук на пресс-конференции в Киеве в субботу.

Она отметила, что во многих регионах для социальных объектов, а также для определенных объектов критической инфраструктуры отопительный сезон уже стартовал, а далее каждый регион будет принимать решение о его начале для всех потребителей в зависимости от среднесуточной температуры.

Напомним, что отопление включают, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение трех дней подряд составляет +8 °C или ниже.

