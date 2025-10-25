Найближчим часом розпочнеться опалювальний сезон, щойно температура повітря знизиться, повідомила міністр енергетики України Світлана Гринчук.

Опалювальний сезон: коли розпочнеться

Зі зниженням температури повітря розпочнеться опалювальний сезон і це станеться найближчим часом. За словами міністра енергетики України Світлани Гринчук, затягувати його початок Уряд не планує.

– Думаю, це (початок опалювального сезону, – Ред.) станеться найближчими днями. Знову очікуємо зниження температури. Затягування з боку уряду точно не буде в цьому питанні, – повідомила Гринчук на пресконференції у Києві в суботу.

Вона зауважила, що у багатьох регіонах для соціальних обʼєктів, а також для певних обʼєктів критичної інфраструктури ОЗП вже стартував, а далі кожен регіон буде ухвалювати рішення про його початок для всіх споживачів у залежності від середньодобової температури.

Нагадаємо, що опалення включають, коли середньодобова температура зовнішнього повітря протягом трьох днів поспіль становить +8 °C або нижче.

