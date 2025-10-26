Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что государственный заказ на изготовление ракет Фламинго будет выполнен до конца 2025 года.

Об этом он сказал в телефонном разговоре с ведущей ТСН Неделя Аллой Мазур в воскресенье, 26 октября.

Когда будет выполнен госзаказ на ракету Фламинго

По словам главы государства, на производстве Фламинго возникла технологическая проблема.

Также была задержка с финансированием от партнеров, которую уже решают.

— Госзаказ будет полностью выполнен до конца года. Украина нашла собственные ресурсы для оплаты и будет иметь определенное количество, которое не разглашается, — сказал украинский президент.

Он добавил, что “все довольны, как сработали те ракеты, которые уже полетели”.

Ранее совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман в интервью Radio NV подтвердил боевое использование ракеты Фламинго, которую производит эта компания.

— Что я могу сказать: боевое использование (ракеты Фламинго. – Ред.) было. Больше комментариев не могу дать, потому что не получил разрешения на это, — отметил Штилерман.

Он также рассказал, что ракета Фламинго кодифицирована как дрон.

17 августа украинский фоторепортер, сотрудничающий с Associated Press, Ефрем Лукацкий опубликовал фотографию украинской ракеты Фламинго, дальность которой составляет более 3 тыс. км.

По словам журналиста, эти ракеты запущены в серийное производство.

В издании Defence Express отмечали, что боевая часть ракеты Фламинго в два раза мощнее американской Tomahawk. Скорость Фламинго составляет до 950 км/ч.

20 августа Зеленский сообщил, что к началу 2026 года в Украине должно начаться массовое производство ракеты.

Президент назвал Фламинго “самым успешным” среди всего украинского оружия, которое есть на данный момент.

