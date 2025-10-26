Президент України Володимир Зеленський повідомив, що державне замовлення на виготовлення ракет Фламінго буде виконане до кінця 2025 року.

Про це він сказав у телефонній розмові з ведучою ТСН Тиждень Аллою Мазур у неділю, 26 жовтня.

Коли буде виконане держзамовлення на ракету Фламінго

За словами глави держави, на виробництві Фламінго виникла технологічна проблема.

Також була затримка з фінансуванням від партнерів, яку вже вирішують.

– Держзамовлення буде повністю виконане до кінця року. Україна знайшла власні ресурси для проплати й буде мати певну кількість, яку не розголошують, – сказав український президент.

Він додав, що “всі задоволені, як спрацювали ті ракети, що вже полетіли”.

Раніше співвласник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман в інтерв’ю Radio NV підтвердив бойове використання ракети Фламінго, яку виробляє ця компанія.

– Що я можу сказати: бойове використання (ракети Фламінго. – Ред.) було. Більше коментарів не можу дати, тому що не отримав дозволу на це, – зазначив Штілерман.

Він також розповів, що ракета Фламінго кодифікована як дрон.

17 серпня український фоторепортер, який співпрацює з Associated Press, Єфрем Лукацький опублікував фотографію української ракети Фламінго, дальність якої становить понад 3 тис. км.

За словами журналіста, ці ракети запущені в серійне виробництво.

У виданні Defence Express зазначали, що бойова частина ракети Фламінго вдвічі потужніша за американський Tomahawk. Швидкість Фламінго становить до 950 км/год.

20 серпня Зеленський повідомив, що до початку 2026 року в Україні мають розпочати масове виробництво ракети.

Президент назвав Фламінго “найуспішнішою” серед усієї української зброї, яка наразі є.

