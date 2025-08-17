Ракету Фламинго дальностью 3 тыс. км запустили в производство: ее характеристики

В Украине производят дальнобойную ракету Фламинго с дальностью более 3 тыс. километров.

Об этом сообщил в Facebook фотожурналист Ефрем Лукацкий, который побывал на месте производства.

Ракета Фламинго: что о ней известно

По его словам, ракеты Фламинго производит одна из ведущих оборонных компаний страны – Fire Point. Их уже якобы запустили в серийное производство.

Сейчас смотрят

Осенью 2024 года президент Владимир Зеленский, представляя План устойчивости, поставил задачу изготовить 3 тыс. крылатых ракет в течение 2025 года.

Один из украинских высокопоставленных чиновников в комментарии Forbes Ukraine отмечал, что государство имеет все возможности для производства такого количества ракет, нужны только контракты на закупку.

Военный портал Defence Express сообщает, что по техническим характеристикам и внешнему виду ракета Фламинго и ракета FP-5 от компании Milanion Group идентичны, поэтому эксперты считают, что речь идет об одной и той же разработке.

Ракета Фламинго или FP-5 по дальности полета и размеру боевой части в два раза мощнее Tomahawk.

Модель ракеты в начале февраля 2025 года показывала компания Milanion Group на выставке IDEX-2025, которая проходила в ОАЭ.

Defence Express обнародовал характеристики FP-5, которая, с высокой вероятностью, является ракетой Фламинго:

дальность – 3 тыс. км;

время в воздухе – более 4 часов;

максимальная скорость – 950 км/ч;

крейсерская скорость – 850–900 км/ч;

размах крыла – 6 метров;

максимальный взлетный вес – 6 тонн;

вес боевой части – 1 тонна.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.