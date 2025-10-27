В Покровске продолжаются значительные бои — на захват города россияне бросили больше всего ударных сил.

Об этом в своем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Штурмы Покровска

По словам президента, сегодня на ставке верховного главнокомандующего военные доложили ему о ситуации в Покровске Донецкой области и соседних районах.

Именно там сейчас сосредоточены ударные силы российских оккупантов и наблюдается значительная штурмовая активность врага.

– Бои продолжаются и в городе: это их главная цель – именно Покровск, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Удары по РФ

Президент также подчеркнул, что на совещании обсуждались результаты украинских ударов по целям на территории России. Продолжалось обсуждение с производителями оружия именно для дальнобойных ударов.

– Наиболее эффективным производителям мы даем трехлетние контракты. Мы увеличиваем такой подход – длинных контрактов, – чтобы и для производителей было больше уверенности, и для нашей армии. Каждый раз я буду проверять темп по контрактам: это нужно реализовать, – заявил президент Зеленский.

Он подчеркнул, что при любом сценарии у Украины должно быть достаточно дальнобойного оружия.

– Дальность – это компонент независимости и будет самым большим компонентом для обеспечения мира. Санкции мира и наша меткость работают фактически в координации, чтобы у этой войны было завершение, справедливое для Украины, – сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что все задачи для Сил обороны по ударам по целям на территории РФ до конца года должны быть полностью реализованы.

ПВО для Украины и усиление нашей обороны

Также президент заявил, что чиновники и военные ежедневно работают с каждым партнером страны над усилением нашей противовоздушной обороны, в частности над системами ПВО и поставками ракет к ним.

Зеленский рассказал, что сегодня разговаривал с министром обороны Хорватии Иваном Анушичем о следующем оборонном пакете и европейских программах поддержки оборонного производства.

Также Владимир Зеленский сегодня разговаривал с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Тсахкной и подчеркнул, что страны Балтии и в дальнейшем будут активно поддерживать Украину.

