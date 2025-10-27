РФ полностью не контролирует ни один район Покровска: ВСУ о боях в городе
По состоянию на 09:00 27 октября в Покровске продолжаются городские бои с вражескими группами, которые, пользуясь многочисленным преимуществом, смогли проникнуть в город и закрепиться в нескольких его районах.
Украинские защитники Покровска ведут активные действия по противодействию оккупантам, сообщают в 7 корпусе ДШВ.
Ситуация на Покровском направлении
В последние дни оборону города усилили новые подразделения: штурмовые войска, артиллерия, экипажи БпЛА и другие Силы обороны.
Военные также увеличивают использование зенитных дронов и сеткометов для уничтожения вражеских Мавиков и дистанционно минируют пути продвижения противника.
За 25-26 октября украинские воины ликвидировали около 40 российских солдат в черте города.
По данным командования, прорвавшиеся в Покровск оккупанты не пытаются удерживать позиции, а стремятся продвинуться на север, чтобы рассредоточить Силы обороны и блокировать логистические маршруты в город.
– О полноценном контроле ни одного из районов Покровска речь не идет, – отмечается в сообщении.
Противник ведет наблюдение за перемещениями украинских войск в Покровске и соседнем Мирнограде.
Из-за боевых действий ротация военных усложнена, а логистика ограничена.
Снабжение провизии осуществляется дронами: как воздушными, так и наземными.
Оккупанты продолжают массированные штурмы по всей полосе обороны 7 корпуса БР ДШВ, пытаясь сломать украинскую защиту и подвинуть линию фронта ближе к Покровску и Мирнограду.
За два дня враг совершил 42 атаки, но цели не достиг. Украинские силы уничтожили 64 оккупанта, 4 единицы бронетехники, 2 автомобиля и 6 мотоциклов.
Оборону города удалось удержать благодаря слаженному взаимодействию между подразделениями 7 корпуса БР ДШВ и 1 корпуса НГУ Азов, которые совместно отразили все попытки штурма.
Покровск на карте
Покровск Донецкой области находится в эпицентре боевых действий.
Российские оккупанты не оставляют попыток захватить город, но ВСУ держат оборону.
Друзі ДШВ
Поддержать Десантно-штурмовые войска можно, присоединившись к проекту Друзі ДШВ.
Проект создан для надежной и долгосрочной поддержки украинских воинов, которые будут эффективно выполнять боевые задачи, имея необходимые комплексы РЭБ, дроны и другое вооружение.
Также собственным примером можно показать, что украинская армия – это сильные и мотивированные воины.
Чтобы присоединиться к Десантно-штурмовым войскам, нужно оставить заявку на сайте и пройти предварительную подготовку.
Напомним, накануне в Генштабе сообщали, что на 26 октября 2025 года украинские защитники освободили 185,6 км² и зачистили 243,8 км² территории Покровского района Донецкой области.