По состоянию на 09:00 27 октября в Покровске продолжаются городские бои с вражескими группами, которые, пользуясь многочисленным преимуществом, смогли проникнуть в город и закрепиться в нескольких его районах.

Украинские защитники Покровска ведут активные действия по противодействию оккупантам, сообщают в 7 корпусе ДШВ.

Ситуация на Покровском направлении

В последние дни оборону города усилили новые подразделения: штурмовые войска, артиллерия, экипажи БпЛА и другие Силы обороны.

Сейчас смотрят

Военные также увеличивают использование зенитных дронов и сеткометов для уничтожения вражеских Мавиков и дистанционно минируют пути продвижения противника.

За 25-26 октября украинские воины ликвидировали около 40 российских солдат в черте города.

По данным командования, прорвавшиеся в Покровск оккупанты не пытаются удерживать позиции, а стремятся продвинуться на север, чтобы рассредоточить Силы обороны и блокировать логистические маршруты в город.

– О полноценном контроле ни одного из районов Покровска речь не идет, – отмечается в сообщении.

Противник ведет наблюдение за перемещениями украинских войск в Покровске и соседнем Мирнограде.

Из-за боевых действий ротация военных усложнена, а логистика ограничена.

Снабжение провизии осуществляется дронами: как воздушными, так и наземными.

Оккупанты продолжают массированные штурмы по всей полосе обороны 7 корпуса БР ДШВ, пытаясь сломать украинскую защиту и подвинуть линию фронта ближе к Покровску и Мирнограду.

За два дня враг совершил 42 атаки, но цели не достиг. Украинские силы уничтожили 64 оккупанта, 4 единицы бронетехники, 2 автомобиля и 6 мотоциклов.

Оборону города удалось удержать благодаря слаженному взаимодействию между подразделениями 7 корпуса БР ДШВ и 1 корпуса НГУ Азов, которые совместно отразили все попытки штурма.

Покровск на карте

Покровск Донецкой области находится в эпицентре боевых действий.

Российские оккупанты не оставляют попыток захватить город, но ВСУ держат оборону.

Друзі ДШВ

Поддержать Десантно-штурмовые войска можно, присоединившись к проекту Друзі ДШВ.

Проект создан для надежной и долгосрочной поддержки украинских воинов, которые будут эффективно выполнять боевые задачи, имея необходимые комплексы РЭБ, дроны и другое вооружение.

Также собственным примером можно показать, что украинская армия – это сильные и мотивированные воины.

Чтобы присоединиться к Десантно-штурмовым войскам, нужно оставить заявку на сайте и пройти предварительную подготовку.

Напомним, накануне в Генштабе сообщали, что на 26 октября 2025 года украинские защитники освободили 185,6 км² и зачистили 243,8 км² территории Покровского района Донецкой области.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.