Покровську тривають значні бої – на захоплення міста росіяни кинули найбільше ударних сил.

Про це у своєму відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Штурми Покровська

За словами президента, сьогодні на ставці верховного головнокомандувача військові йому доповіли про ситуацію у Покровську на Донеччині та сусідніх районах.

Саме там зараз найбільше ударних сил російських окупантів й значна штурмова активність ворога.

– Бої тривають і в місті: це в них головна ціль – саме Покровськ, – наголосив Володимир Зеленський.

Удари по РФ

Президент також наголосив, що на ставці обговорювали результати українських ударів по цілях на території Росії. Тривало обговорення з виробниками щодо зброї саме для далекобійних ударів.

– Найбільш ефективним виробникам ми даємо трирічні контракти. Ми збільшуємо такий підхід – довгих контрактів, – щоб і для виробників було більше впевненості, і для нашої армії. Кожної ставки я перевірятиму темп щодо контрактів: це треба реалізувати, – заявив президент Зеленський.

Він наголосив, що за будь-якого сценарію в України має бути достатньо далекобійної зброї.

– Далекобійність – це компонент незалежності й буде найбільшим компонентом для гарантування миру. Санкції світу й наша влучність працюють фактично в координації, щоб у цієї війни було завершення, справедливе для України, – сказав очільник держави.

Зеленський наголосив, що всі завдання для Сил оборони щодо ударів по цілях на території РФ до кінця року треба повністю реалізувати.

ППО для України та посилення нашої оборони

Також президент заявив, що урядовці та військові в щоденному режимі працюють із кожним партнером країни щодо посилення нашої протиповітряної оборони – зокрема щодо систем ППО та постачання ракет до них.

Зеленський розповів, що говорив сьогодні з міністром оборони Хорватії Іваном Анушичем про наступний оборонний пакет та європейські програми підтримки оборонного виробництва.

Також Володимир Зеленський говорив сьогодні з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Тсахкною і наголосив, що країни Балтії й надалі будуть активно підтримувати Україну.

