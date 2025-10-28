В Украине официально стартует отопительный сезон. По словам президента Владимира Зеленского, начало отопительного периода запланировано на 28 октября.

Об этом он сообщил во время встречи с журналистами 27 октября.

Отопительный период в Украине: что известно

Владимир Зеленский отметил, что в некоторых общинах уже начали отапливать учреждения социальной сферы.

Что касается электричества, по словам президента, ситуация стабильна, однако самая сложная ситуация сейчас в Шостке Сумской области.

– Отопление учреждений социальной сферы в части общин уже началось, но официально отопление должно быть с 28 числа, – рассказал Зеленский.

Отметим, что в Украине старт отопительного сезона-2025 несколько затянулся. Это связано одновременно и с российскими обстрелами украинской инфраструктуры, и с тем, что погода долгое время оставалась достаточно теплой.

На полное развертывание теплоснабжения обычно уходит от трех до пяти суток. Это необходимо для безопасного и равномерного запуска тепла в дома.

