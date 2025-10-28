Когда начнется отопительный сезон: Зеленский сообщил дату
В Украине официально стартует отопительный сезон. По словам президента Владимира Зеленского, начало отопительного периода запланировано на 28 октября.
Об этом он сообщил во время встречи с журналистами 27 октября.
Отопительный период в Украине: что известно
Владимир Зеленский отметил, что в некоторых общинах уже начали отапливать учреждения социальной сферы.
Что касается электричества, по словам президента, ситуация стабильна, однако самая сложная ситуация сейчас в Шостке Сумской области.
– Отопление учреждений социальной сферы в части общин уже началось, но официально отопление должно быть с 28 числа, – рассказал Зеленский.
Отметим, что в Украине старт отопительного сезона-2025 несколько затянулся. Это связано одновременно и с российскими обстрелами украинской инфраструктуры, и с тем, что погода долгое время оставалась достаточно теплой.
На полное развертывание теплоснабжения обычно уходит от трех до пяти суток. Это необходимо для безопасного и равномерного запуска тепла в дома.