Коли почнеться опалювальний сезон: Зеленський повідомив дату
В Україні офіційно стартує опалювальний сезон. За словами президента Володимира Зеленського, початок опалювального періоду запланований на 28 жовтня.
Про це він повідомив під час зустрічі з журналістами 27 жовтня.
Опалювальний період в Україні: що відомо
Володимир Зеленський зауважив, що у частині громад уже почали опалювати заклади соціальної сфери.
Стосовно електрики, за словами президента, ситуація є стабільною, однак найскладніша ситуація наразі в Шостці Сумської області.
– Опалення закладів соціальної сфери в частині громад вже почалося, але офіційно опалення має бути з 28 числа, – розповів Зеленський.
Зауважимо, що в Україні старт опалювального сезону-2025 дещо затягнувся. Це пов’язано одночасно і з російськими обстрілами української інфраструктури, і з тим, що погода довгий час залишалася достатньо теплою.
На повне розгортання теплопостачання зазвичай іде від трьох до п’яти діб. Це необхідно для безпечного та рівномірного запуску тепла в оселі.