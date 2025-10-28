В Україні офіційно стартує опалювальний сезон. За словами президента Володимира Зеленського, початок опалювального періоду запланований на 28 жовтня.

Про це він повідомив під час зустрічі з журналістами 27 жовтня.

Опалювальний період в Україні: що відомо

Володимир Зеленський зауважив, що у частині громад уже почали опалювати заклади соціальної сфери.

Стосовно електрики, за словами президента, ситуація є стабільною, однак найскладніша ситуація наразі в Шостці Сумської області.

– Опалення закладів соціальної сфери в частині громад вже почалося, але офіційно опалення має бути з 28 числа, – розповів Зеленський.

Зауважимо, що в Україні старт опалювального сезону-2025 дещо затягнувся. Це пов’язано одночасно і з російськими обстрілами української інфраструктури, і з тим, що погода довгий час залишалася достатньо теплою.

На повне розгортання теплопостачання зазвичай іде від трьох до п’яти діб. Це необхідно для безпечного та рівномірного запуску тепла в оселі.

