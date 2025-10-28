Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к зиме, исходя из реалистичных сценариев, и активно работает над восстановлением энергетической инфраструктуры после российских атак.

Об этом он сказал накануне журналистам.

Зеленский о ситуации в энергетике и различных сценариях

– Мы живем в реалистичном сценарии и смотрим только на такой. Надо реально смотреть на все и восстанавливать. Мы будем восстанавливать то, что они разрушают, и защищать то, что у нас есть. Если будет достаточно ракет ПВО – потерь будет меньше. У нас была проблема с некоторыми ракетами, сейчас мы восстановили этот вопрос. Там дефицитные вещи, – сказал глава государства.

Зеленский объяснил, что проблема возникла не из-за чьих-то блокировок, а потому что речь идет о дефицитных вещах, которые Украина использует в большом количестве.

По его словам, перехватчики уже начинают работать, растет количество команд, которые сбивают больше вражеских ракет. Президент подчеркнул, что это постоянная борьба — Украина защищается, враг разрушает, а государство восстанавливает.

— Отдельно я договариваюсь с немцами. Мы с канцлером это обсудили. Я ему уже показал все сценарии. Есть две компании в Германии и в Италии, которые производят необходимое оборудование для генерации электричества. Я прошу забрать деньги из гуманитарного пакета и просто купить это оборудование, — отметил Зеленский.

Он рассказал, что обсуждал вопрос энергетической поддержки с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая выразила готовность помочь Украине. По его словам, она рассматривает два возможных варианта — поставку необходимого оборудования или обеспечение газом, и сейчас изучает, какой из них можно реализовать быстрее.

Президент также сказал, что Урсула фон дер Ляйен пообещала помощь с энергетическим пакетом, а Нидерланды подтвердили готовность присоединиться к поддержке украинской энергосистемы. Сейчас идет проработка всех деталей этих договоренностей.

Зеленский отметил, что на данный момент газ для Украины — это только возможности импорта, которые зависят от имеющегося финансирования. Он подчеркнул, что газ остается ключевой основой для отопительного сезона. Уже найдено 70% необходимых средств, а правительство обеспечит полное финансирование потребностей.

