Согласно данным Европейского центра среднесрочных метеорологических прогнозов, зима в Украине в этом году будет переменчивой. Зимой теплые периоды будут чередоваться с кратковременными похолоданиями, а в январе и феврале возможны сильные морозы.

Поэтому мы выяснили, какой будет погода на Новый год 2026 и стоит ли ожидать снегопадов или продолжительных морозов.

Погода на Новый год и в первый месяц зимы

По предварительным прогнозам Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) и NOAA, зима 2025–2026 года обещает быть чрезвычайно переменчивой, превратив Европу в регион резких погодных колебаний.

Континент подвергнется одновременному воздействию штормовых систем Атлантики, холодных арктических потоков из Сибири и циклональных систем из Средиземного моря.

В отличие от типичных зим с относительно предсказуемой погодой, сезон 2025/2026 будет отмечен сложным взаимодействием многочисленных климатических факторов. Среди них — активная фаза Ла-Нинья, характеризующаяся понижением температуры поверхностных вод в центральной и восточной частях Тихого океана, а также возможная ослабленная циркуляция полярного вихря, что может дополнительно влиять на погодные условия континента.

Как рассказала в интервью Главреду заслуженная метеоролог Украины Вазира Мартазинова, декабрь начнется с большого количества осадков. Особенно интенсивные они прогнозируются в середине месяца — ориентировочно с 11 по 13 декабря. Преобладать будет мокрый снег, который будет выпадать при плюсовой температуре.

Эксперт отмечает, что перед самым похолоданием обычно снега почти не бывает, и это может создать проблемы для сельского хозяйства, ведь замерзание открытой почвы без снежного покрова негативно влияет на озимые культуры.

Постепенное похолодание ожидается в конце второй декады декабря. Ночью температура может опускаться до –6…–7 °C, а днем будет держаться в пределах +3…+5 °C.

Погода на Новый год 2026: синоптик

Что касается погоды на Новый год 2026, то, по оценкам синоптика, температура снизится, однако экстремальных морозов не будет. В новогоднюю ночь возможен мокрый снег, а дневные показатели будут колебаться до +5 °C. Таким образом, прогноз погоды на Новый год 2026 в Украине будет типичным для средней зимы — без резких перепадов, но и без аномального тепла, которое наблюдалось в предыдущие годы.

В начале января 2026 года ожидается разнообразный температурный режим: от кратковременных оттепелей до существенных морозов в конце месяца. По расчетам климатолога, до конца января возможны морозы до –10…–12 °C ночью и около –5 °C днем.

Что касается снега, то первый заметный снегопад прогнозируется в конце ноября, причем это будет мокрый снег. В начале зимы осадки сохранятся, но из-за плюсовой температуры снежный покров будет нестойким. Поэтому большие сугробы или длительный снег пока не прогнозируются.

Наиболее точный прогноз погоды на Новогоднюю ночь можно будет получить непосредственно от Гидрометеорологического центра Украины. Обычно подробные данные предоставляются на период до 5–7 дней вперед, поэтому окончательный прогноз следует ожидать ближе к праздникам, непосредственно перед Новым годом.

