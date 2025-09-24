Зима — это время контрастов. Она может поражать тишиной заснеженных утр и в то же время испытывать человека лютыми метелями или резкими морозами. Именно в этот период погода становится настоящим хозяином жизни, диктуя свои условия.

Какой будет зима 2026 года, читайте в нашем материале.

Какие факторы будут определять погоду зимой в Европе

По предварительным данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) и NOAA, зима 2025-2026 года обещает превратить Европу в арену резких погодных контрастов.

На континент будут одновременно влиять штормовые системы Атлантики, холодные арктические потоки из Сибири и атмосферные циклональные системы Средиземноморья.

В отличие от обычных зим с относительно предсказуемой погодой, сезон 2025/2026 будет характеризоваться сложным взаимодействием многочисленных климатических факторов, в частности активной фазой Ла-Нинья (океаническое и атмосферное явление, фаза климатического цикла, которая характеризуется понижением температуры поверхностных вод в центральной и восточной частях Тихого океана, — Ред.), возможной ослабленной циркуляцией полярного вихря.

К этому добавляются влияния большого снежного покрова Евразии, блокирующие антициклональные системы над Гренландией и Скандинавией. Все это создает условия для потенциально экстремальных явлений, а именно рекордного тепла, наводнений, сильных снегопадов и холодных волн.

На погоду в Европе и Украине зимой будет влиять и полярный вихрь. Это циркуляция, которая определяет, будет ли зима в Европе мягкой или суровой. Если вихрь останется сильным, будет доминировать западный поток, который будет удерживать погоду мягкой и влажной. Но ослабление вихря может привести к сильным арктическим вторжениям.

Предварительные прогнозы:

Предварительные прогнозы на зиму 2025/2026 указывают на ослабление полярного вихря в январе. Это создает риск мощных арктических вторжений в Центральную и Южную Европу с низкими температурами в феврале.

Зимой 2025/2026, по данным Европейского центра среднесрочных прогнозов, может выпасть много снега в Сибири, что повышает вероятность длительных холодных волн в Восточной Европе, в частности и в Украине, особенно в январе и феврале.

Восточная Европа, в частности и Украина, могут стать самым холодным регионом с потенциальными рекордными арктическими вторжениями в конце зимы. Возможно длительное удержание устойчивого снежного покрова и минусовых температур.

Какой будет зима в 2026 году: динамика по месяцам

Как пояснила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух в комментарии Факты ICTV, сезонные прогнозы погоды отличаются от привычных ежедневных или краткосрочных прогнозов. Если прогноз на ближайшие 1–5 дней дает нам конкретные данные о температуре, осадках или ветре, то долгосрочные прогнозы отражают только общие тенденции. Их можно рассматривать как сценарий, описывающий, как в больших масштабах и в течение длительных периодов могут меняться погодные условия.

Речь идет не о точной температуре в определенный день, а о климатических отклонениях от средних многолетних значений. Такие прогнозы дают представление о том, будет ли сезон теплее или холоднее нормы, а также ожидается ли избыток или недостаток осадков.

Составление долгосрочных прогнозов — это сложный процесс, ведь нужно учитывать множество факторов. Среди них — процессы в океанах, изменения в верхних слоях атмосферы, глобальные климатические тенденции и другие влияния. Все эти параметры отслеживаются с помощью мониторинга состояния атмосферы и океана и обрабатываются специальными численными моделями.

Результаты анализа позволяют рассчитать вероятные показатели температуры и количества осадков на несколько месяцев вперед. Поскольку это чрезвычайно сложные вычисления, требующие больших ресурсов, их выполняют только ведущие мировые прогностические центры. В Украине таких собственных моделей нет, поэтому приходится пользоваться расчетами международных организаций.

Подчеркиваем, что это не прогноз, какой будет зима в 2026 году, а лишь описание факторов, которые будут определять синоптическую ситуацию в Украине и Европе.

Динамика по месяцам:

В декабре 2025 года будет теплее нормы на Западе, влажно в Великобритании, Франции.

Январь 2026 года станет переходным месяцем. В это время температура снизится на востоке Европы, в том числе и в Украине.

В феврале 2026 года ожидается температура ниже нормы почти по всей Европе. Возможны частые арктические вторжения, сильные снегопады в Восточной Европе, в том числе и в Украине.

Информацию о том, какой будет зима 2026 года, и прогноз предоставит Укргидрометцентр непосредственно зимой. Ведь давать более-менее точные прогнозы возможно в краткосрочной перспективе, то есть на 3-5 дней (максимум 7).

