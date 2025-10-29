Відповідно до даних Європейського центру середньострокових метеорологічних прогнозів, зима в Україні цього року матиме змінний характер. Взимку теплі періоди чергуватимуться з короткочасними похолоданнями, а у січні та лютому можливі сильні морози.

Тож ми з’ясували, якою буде погода на Новий рік 2026 і чи варто очікувати снігопадів або тривалих морозів.

Погода на Новий рік та у перший місяць зими

За попередніми прогнозами Європейського центру середньострокових прогнозів погоди (ECMWF) та NOAA, зима 2025–2026 року обіцяє бути надзвичайно мінливою, перетворивши Європу на регіон різких погодних коливань.

Континент зазнає одночасного впливу штормових систем Атлантики, холодних арктичних потоків із Сибіру та циклональних систем із Середземного моря.

На відміну від типових зим із відносно передбачуваною погодою, сезон 2025/2026 відзначатиметься складною взаємодією численних кліматичних чинників. Серед них — активна фаза Ла-Нінья, що характеризується зниженням температури поверхневих вод у центральній та східній частинах Тихого океану, а також можлива ослаблена циркуляція полярного вихору, що може додатково впливати на погодні умови континенту.

Як розповіла в інтерв’ю Главреду заслужена метеорологиня України Вазіра Мартазінова, грудень розпочнеться з великої кількості опадів. Особливо інтенсивні вони прогнозуються в середині місяця — орієнтовно з 11 по 13 грудня. Переважатиме мокрий сніг, який випадатиме при плюсовій температурі.

Експертка зазначає, що перед самим похолоданням зазвичай снігу майже не буває, і це може створити проблеми для сільського господарства, адже замерзання відкритого ґрунту без снігового покриву негативно впливає на озимі культури.

Поступове похолодання очікується наприкінці другої декади грудня. Вночі температура може знижуватися до –6…–7 °C, а вдень триматиметься в межах +3…+5 °C.

Погода на Новий рік 2026: синоптик

Що стосується погоди на Новий рік 2026, то, за оцінками синоптикині, температура знизиться, проте екстремальних морозів не буде. У новорічну ніч можливий мокрий сніг, а денні показники коливатимуться до +5 °C. Таким чином, прогноз погоди на Новий рік 2026 в Україні буде типовим для середньої зими — без різких перепадів, але й без аномального тепла, яке спостерігалося в попередні роки.

На початку січня 2026 року очікується різноманітний температурний режим: від короткочасних відлиг до суттєвих морозів наприкінці місяця. За розрахунками кліматологині, до кінця січня можливі морози до –10…–12 °C уночі та близько –5 °C удень.

Щодо снігу, то перший помітний снігопад прогнозується наприкінці листопада, причому це буде мокрий сніг. На початку зими опади зберігатимуться, але через плюсову температуру сніговий покрив буде не стійким. Тому великі замети чи тривалий сніг поки не прогнозуються.

Найбільш точний прогноз погоди на Новорічну ніч можна буде отримати безпосередньо від Гідрометеорологічного центру України. Зазвичай детальні дані надаються на період до 5–7 днів наперед, тому остаточний прогноз слід очікувати ближче до свят, безпосередньо перед Новим роком.

