По итогам прошедших суток на фронте произошло 114 боевых столкновений. Оккупанты нанесли два ракетных и 59 авиационных ударов, применив 53 ракеты и сбросив 105 КАБов. Кроме этого, враг привлек 4208 дронов-камикадзе и осуществил 3003 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 31 октября 2025 года

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 346-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: 45 ОАБр/Сухопутные войська

