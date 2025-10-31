Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 132 боєзіткнення. Росіяни завдали трьох ракетних й 88 авіаційних ударів, застосувавши 66 ракет та скинувши 168 КАБів. Тсакож ворог здійснив 4739 обстрілів, зокрема 122 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6725 дронів-камікадзе.

Карта бойових дій в Україні на 31 жовтня 2025

Ситуація в Україні на 31 жовтня 2025

Агресор завдавав авіаударів по Великому Бурлуку, Підсередньому Харківської області; Костянтинівці, Миколаївці Донецької області; Залізничному, Новоуспенівському, Оріховому Запорізької області; Козацькому Херсонської області.

За минулу добу Сили оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два боєзіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших підрозділів поблизу Фиголівки та у бік Колодязного.

На Куп’янському напрямку зафіксовано 13 атак загарбників у районах Куп’янська, Степової Новоселівки та у бік Піщаного й Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів поблизу Шандриголового, Нововодяного, Зарічного та у бік населеного пункту Коровій Яр.

На Слов’янському напрямку наші воїни зупинили десять атак противника у районах Ямполя, Серебрянки, Виїмки, Переїзного та у бік Званівки.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили одну атаку у бік Ступочок.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак у районах Щербинівки, Петрівки, Яблунівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші оборонці зупинили 48 штурмів у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Новоторецьке, Родинське, Новоекономічне, Чунишине, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка та Філія.

На Олександрівському напрямку противник здійснив 17 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Вербове, Степове, Новогригорівка та Нововасилівське.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районі населеного пункту Успенівка.

На Оріхівському напрямку окупанти намагалися просунутися у районі Лобкового.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три атаки ворога.

Втрати ворога на 31 жовтня 2025

особового складу – близько 1 141 830 (+970) осіб;

танків – 11 310 (+5);

бойових броньованих машин – 23 519 (+5);

артилерійських систем – 34 128 (+39);

РСЗВ – 1 533 (+2);

засобів ППО – 1 233 (+1);

літаків – 428;

гелікоптерів – 346;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 76 355 (+648);

крилатих ракет – 3 917 (+37);

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 66 111 (+118);

спеціальної техніки – 3 986.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 346-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: 45 ОАБр/Сухопутні війська

