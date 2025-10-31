Карта бойових дій на 31 жовтня 2025 – ситуація на фронті
Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 132 боєзіткнення. Росіяни завдали трьох ракетних й 88 авіаційних ударів, застосувавши 66 ракет та скинувши 168 КАБів. Тсакож ворог здійснив 4739 обстрілів, зокрема 122 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6725 дронів-камікадзе.
Карта бойових дій в Україні на 31 жовтня 2025
Агресор завдавав авіаударів по Великому Бурлуку, Підсередньому Харківської області; Костянтинівці, Миколаївці Донецької області; Залізничному, Новоуспенівському, Оріховому Запорізької області; Козацькому Херсонської області.
За минулу добу Сили оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два боєзіткнення.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших підрозділів поблизу Фиголівки та у бік Колодязного.
На Куп’янському напрямку зафіксовано 13 атак загарбників у районах Куп’янська, Степової Новоселівки та у бік Піщаного й Петропавлівки.
На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів поблизу Шандриголового, Нововодяного, Зарічного та у бік населеного пункту Коровій Яр.
На Слов’янському напрямку наші воїни зупинили десять атак противника у районах Ямполя, Серебрянки, Виїмки, Переїзного та у бік Званівки.
На Краматорському напрямку окупанти здійснили одну атаку у бік Ступочок.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак у районах Щербинівки, Петрівки, Яблунівки та Русиного Яру.
На Покровському напрямку наші оборонці зупинили 48 штурмів у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Новоторецьке, Родинське, Новоекономічне, Чунишине, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка та Філія.
На Олександрівському напрямку противник здійснив 17 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Вербове, Степове, Новогригорівка та Нововасилівське.
На Гуляйпільському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районі населеного пункту Успенівка.
На Оріхівському напрямку окупанти намагалися просунутися у районі Лобкового.
На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три атаки ворога.
Втрати ворога на 31 жовтня 2025
- особового складу – близько 1 141 830 (+970) осіб;
- танків – 11 310 (+5);
- бойових броньованих машин – 23 519 (+5);
- артилерійських систем – 34 128 (+39);
- РСЗВ – 1 533 (+2);
- засобів ППО – 1 233 (+1);
- літаків – 428;
- гелікоптерів – 346;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 76 355 (+648);
- крилатих ракет – 3 917 (+37);
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 66 111 (+118);
- спеціальної техніки – 3 986.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 346-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: 45 ОАБр/Сухопутні війська