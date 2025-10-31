Дефицит бюджета РФ из-за санкций в следующем году составит не менее $100 млрд, по более оптимистичным прогнозам – $130 млрд, сообщил президент Владимир Зеленский.

Прогноз на 2026 год по дефициту бюджета РФ из-за санкций

Глава нашего государства сообщил во время брифинга, что введенные санкции против России окажут существенное влияние на бюджет страны-агрессора.

— Мы понимаем, что это (введенные против РФ санкции – Ред.) может привести к дефициту бюджета России на следующий год до $100 млрд. Здесь у нас разная аналитика: есть данные до $100 млрд, это более скептично, у Министерства иностранных дел более позитивный для нас (прогноз – Ред.) – там $130 млрд, – сообщил Зеленский.

Он отметил, что в этом контексте важно, чтобы те страны мира, которые еще закупают российские энергоресурсы, уменьшили эти объемы или вообще отказались от торговли со страной-агрессором.

— Например, Китай импортировал (энергоносителей из России – Ред.) на $120 млрд… Потому что он — крупнейший игрок, помощник в этой войне. Это факт. Потому что $120 млрд — это серьезная сумма, — сказал президент.

Зеленский добавил, что Украине помогают те страны, которые сокращают импорт из РФ.

— Канада, Великобритания, Австралия, Япония – это наши ключевые партнеры, которые максимально или до нуля сократили импорт из РФ. Те, кто увеличили – Индия, Китай, Турция и страны Центральной Азии. Это то, с чем нужно работать, и есть видение, как с этим работать, — отметил президент.

Кроме того, он выразил надежду на то, что после вступления в силу новых санкций США, а это должно произойти 20 ноября, партнеры не будут делать исключения.

— Мы знаем, что Венгрия работает над тем, чтобы они были исключены и продолжали импортировать. Это важный аспект, мы также будем этим заниматься, — сказал Зеленский.

Ограничить российские финансы, как отмечает президент, важно для того, чтобы военный бюджет РФ не имел денег на войну.

— По нашим данным, они рассчитывают на бюджет (речь идет о деньгах на войну — Ред.) в следующем году $210 млрд. Мы видим и от Службы безопасности, и от внешней разведки, где они хотят увеличить, и мы должны работать, чтобы у них не получалось, — сказал он.

Зеленский добавил, что РФ хочет прежде всего нарастить производство БПЛА, в частности FPV и других, а также увеличить количество КАБов.

Однако, как он отметил, уже сейчас у РФ нет возможности реализовать эти намерения.

— Мы видим, что они хотят увеличить (производство снарядов калибров — Ред.) 122, 152 мм, то есть артиллерия плюс миномет, они хотят выйти на цифру 8 млн. В этом году было 7 млн… Эта цифра тяжелая, но мы ее также не боимся, — заявил Зеленский.

Комментируя вопрос, есть ли риски того, что ожидаемые финансовые потери россиян в результате санкций уменьшатся из-за их отсрочки или введения исключений, глава государства подчеркнул, что президент США Дональд Трамп сделал важный шаг, введя санкции против крупных нефтяных компаний РФ, чем подтолкнул европейских коллег к тотальным санкциям против России.

— Надеемся, что риск будет нулевым, потому что мы надеемся на четкое партнерство с США. Я считаю, что президент США сделал важный шаг — подтолкнул европейских коллег к тотальным санкциям в отношении них (россиян — Ред.). Посмотрим, как они будут работать. Это наш анализ и аналитика. Мы видим, какую сумму будет терять Россия, если не будет, безусловно, каких-то проволочек и переносов, — сказал Зеленский.

Президент добавил, что для Украины важно, чтобы российские активы, размещенные на территории ЕС, не работали.

