Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разведка дала первые детальные оценки влияния новых международных санкций на российскую военную экономику.

РФ терпит миллиардный ущерб из-за санкций

По его словам, эти данные лягут в основу дальнейшей координации с партнерами по усилению давления на Москву.

– Есть первые подробные оценки от разведки о влиянии новых санкций партнеров на российскую военную машину. Много информации, и на основе этого скорректируем нашу коммуникацию с партнерами по подготовке новых санкций, – отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что уже сейчас Россия несет значительные экономические потери из-за ограничений, введенных против ее нефтяного сектора.

– Фиксируем существенный ущерб России от уже примененных ограничений в отношении нефтяных компаний и предполагаем, что при условии продолжения принципиального и последовательного давления на Москву их потери только от тех ограничений, которые были применены недавно, составят не менее 50 миллиардов долларов в год, – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что партнеры готовят новые санкционные пакеты, а стабильность на мировом энергетическом рынке не пострадает от этих шагов.

– Впрочем, санкционных шагов партнеров будет еще больше, и у нас уже есть соответствующие сигналы. Объемы поставки нефти от арабских государств на мировой рынок точно могут не допустить никаких дестабилизаций и ценовых скачков на рынке, которыми пугают россияне, – отметил президент.

Также, по словам Зеленского, налажен постоянный обмен данными с партнерами в отношении российских компаний, лиц и схем, заслуживающих санкционного преследования.

– Значительную часть наших предложений партнеры учитывают. Спасибо за это. Предстоят также полностью реализованные мероприятия по российскому танкерному флоту, о которых мы говорили с европейскими лидерами на встрече Коалиции желающих на прошлой неделе, – добавил Зеленский.

Кроме того, руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко проинформировал президента о настроениях и планах руководства Китая в контексте российской агрессии.

– Важно, чтобы Китай присоединился к усилиям для остановки постоянных российских попыток расширить и затянуть войну, – подчеркнул Зеленский.

Глава государства поручил украинским дипломатам усилить работу в направлении азиатских государств, используя информацию, полученную после последних встреч в регионе.

