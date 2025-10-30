Россия уже теряет $50 млрд из-за санкций: Зеленский сообщил детали
- Разведка дала первые детальные оценки влияния новых санкций партнеров на российскую военную экономику.
- Уже примененные санкции против нефтяных компаний РФ нанесли существенный ущерб; ожидаемые потери от последних ограничений – не менее $50 млрд в год.
- Партнеры Украины планируют дополнительные санкционные шаги, при этом стабильность мирового энергорынка сохранится.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разведка дала первые детальные оценки влияния новых международных санкций на российскую военную экономику.
РФ терпит миллиардный ущерб из-за санкций
По его словам, эти данные лягут в основу дальнейшей координации с партнерами по усилению давления на Москву.
– Есть первые подробные оценки от разведки о влиянии новых санкций партнеров на российскую военную машину. Много информации, и на основе этого скорректируем нашу коммуникацию с партнерами по подготовке новых санкций, – отметил глава государства.
Президент подчеркнул, что уже сейчас Россия несет значительные экономические потери из-за ограничений, введенных против ее нефтяного сектора.
– Фиксируем существенный ущерб России от уже примененных ограничений в отношении нефтяных компаний и предполагаем, что при условии продолжения принципиального и последовательного давления на Москву их потери только от тех ограничений, которые были применены недавно, составят не менее 50 миллиардов долларов в год, – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что партнеры готовят новые санкционные пакеты, а стабильность на мировом энергетическом рынке не пострадает от этих шагов.
– Впрочем, санкционных шагов партнеров будет еще больше, и у нас уже есть соответствующие сигналы. Объемы поставки нефти от арабских государств на мировой рынок точно могут не допустить никаких дестабилизаций и ценовых скачков на рынке, которыми пугают россияне, – отметил президент.
Также, по словам Зеленского, налажен постоянный обмен данными с партнерами в отношении российских компаний, лиц и схем, заслуживающих санкционного преследования.
– Значительную часть наших предложений партнеры учитывают. Спасибо за это. Предстоят также полностью реализованные мероприятия по российскому танкерному флоту, о которых мы говорили с европейскими лидерами на встрече Коалиции желающих на прошлой неделе, – добавил Зеленский.
Кроме того, руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко проинформировал президента о настроениях и планах руководства Китая в контексте российской агрессии.
– Важно, чтобы Китай присоединился к усилиям для остановки постоянных российских попыток расширить и затянуть войну, – подчеркнул Зеленский.
Глава государства поручил украинским дипломатам усилить работу в направлении азиатских государств, используя информацию, полученную после последних встреч в регионе.