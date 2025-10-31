Дефіцит бюджету РФ через санкції наступного року становитиме щонайменше $100 млрд, за більш оптимістичними прогнозами – $130 млрд, повідомив президент Володимир Зеленський.

Прогноз на 2026 рік щодо дефіциту бюджету РФ через санкції

Глава нашої держави повідомив під час брифінгу, що запроваджені санкції проти Росії матимуть суттєвий вплив на бюджет країни-агресора.

– Ми розуміємо, що це (запроваджені проти РФ санкції– Ред.) може призвести до дефіциту бюджету Росії на наступний рік до $100 млрд. Тут в нас різна аналітика: є дані до $100 млрд, це більш скептично, у Міністерства закордонних справ більш позитивний для нас (прогноз — Ред.) – там $130 млрд, – повідомив Зеленський.

Він зазначив, що у цьому контексті важливо, щоб ті країни світу, які ще закуповують російські енергоресурси, зменшили ці обсяги або взагалі відмовилися від торгівлі з країною-агресором.

– Наприклад, Китай імпортував (енергоносіїв з Росії – Ред.) на $120 млрд… Бо він – найбільший гравець, помічник в цій війні. Це факт. Бо $120 млрд – це серйозна сума, – сказав президент.

Зеленський додав, що Україні допомагають ті країни, які зменшують імпорт з РФ.

– Канада, Британія, Австралія, Японія – це ключові наші партнери, які максимально або аж до нуля зменшили імпорт з РФ. Ті, хто збільшили – Індія, Китай, Туреччина і країни Центральної Азії. Це те, з чим потрібно працювати і є бачення, як з цим працювати, – зазначив президент.

Крім того, він висловив сподівання на те, що після набрання чинності нових санкцій США, а це повинно статися 20 листопада, партнери не будуть робити винятки.

– Ми знаємо, що Угорщина працює над тим, щоб вони були виключені і продовжували імпортувати. Це важливий аспект, ми також будемо цим займатися, – сказав Зеленський.

Обмежити російські фінанси, як зауважує президент, важливо для того, щоб військовий бюджет РФ не мав грошей на війну.

– За нашими даними, вони розраховують на бюджет (йдеться про гроші на війну – Ред.) в наступному році $210 млрд. Ми бачимо і від Служби безпеки, і від зовнішньої розвідки, де вони хочуть збільшитись, і ми повинні працювати, щоб у них не виходило, – сказав він.

Зеленський додав, що РФ хоче передусім наростити виробництво БпЛА, зокрема FPV та інших, а також збільшити кількість КАБів.

Однак, як він зауважив, вже зараз у РФ немає можливості реалізувати ці наміри.

– Ми бачимо, що вони хочуть збільшити (виробництво снарядів калібрів — Ред.) 122, 152 мм, тобто артилерія плюс міномет, вони хочуть вийти на цифру 8 млн. Цього року було 7 млн… Ця цифра важка, але ми її також не боїмося, – заявив Зеленський.

Коментуючи запитання, чи є ризики того, що очікувані фінансові втрати росіян внаслідок санкцій зменшаться через їх відтермінування або запровадження винятків, глава держави наголосив, що президент США Дональд Трамп зробив важливий крок, запровадивши санкції проти великих нафтових компаній РФ, чим підштовхнув європейських колег до тотальних санкцій проти Росії.

– Надіємося, що ризик буде нульовим, тому що ми надіємося на чітке партнерство зі США. Я вважаю, що президент США зробив важливий крок – підштовхнув європейських колег на тотальні санкції щодо них (росіян – Ред.). Ми подивимося, як вони будуть працювати. Це наш аналіз і аналітика. Ми бачимо, яку суму буде Росія втрачати, якщо не буде, безумовно, якихось зволікань та перенесень, – сказав Зеленський.

Президент додав, що для України важливо, щоб російські активи, які розміщені на території ЄС, не працювали.

