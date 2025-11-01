В Украине вступил в силу новый порядок оформления и продления отсрочек от мобилизации. Более 720 тыс. отсрочек уже продлены автоматически.

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль 1 ноября.

Шмыгаль о продлении отсрочек в Украине

По словам министра обороны, более 720 тыс. отсрочек уже продлены без дополнительных действий со стороны человека, ведь все необходимые сведения уже имеются в государственных реестрах.

Шмыгаль уточнил, что более 80% обращений подаются через мобильное приложение Резерв+, без справок и личных визитов.

— Те, кто оформляет бумажные документы, теперь обращаются не в ТЦК, а в ЦНАПы. Только сегодня ЦНАПы приняли почти 4 тыс. заявлений, — сказал он.

Министр обороны призвал украинцев оформлять отсрочку именно через мобильное приложение Резерв+, ведь это происходит быстрее и удобнее.

Как объяснил Шмыгаль, таким образом разгрузится ТЦК и СП для выполнения главной задачи, то есть обеспечения мобилизации в Украине.

