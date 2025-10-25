С 1 ноября 2025 года подать заявление об отсрочке от мобилизации можно будет только через Резерв+ или ЦНАП. Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) больше не будут принимать заявления.

Новые правила оформления и продления отсрочек от мобилизации

Нововведения направлены на повышение прозрачности, борьбу с коррупцией, упрощение процесса и переход к цифровой системе оформления, говорится на сайте Министерства обороны Украины.

Так, украинцы смогут, согласно изменениям в постановление Кабинета министров Украины №560, автоматически продлевать отсрочку, а также подавать бумажные документы в Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).

К тому же, цифровая форма станет основным способом оформления.

— Более 600 тысяч отсрочек будут продлены без дополнительных действий граждан и очередей в территориальных центрах, — подчеркнул министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Отсрочка от мобилизации: ключевые изменения

Среди основных изменений — автоматическое продление, оформление онлайн в Резерв+ или офлайн в ЦНАП, модернизация бумажных справок.

ТЦК больше не будут принимать заявления об отсрочке

С 1 ноября 2025 года ТЦК больше не будут принимать от граждан заявления об отсрочке от мобилизации. Заявления можно будет подавать через приложение Резерв+ или в ЦПАУ.

Более 80% отсрочек уже доступны для оформления онлайн (в Резерв+). И большинство из них будут продлены автоматически — на основании данных из государственных реестров.

В любой удобный Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) смогут с 1 ноября обращаться граждане:

у которых тип отсрочки еще не цифровизирован;

кто не пользуется смартфоном:

кто имеет бумажные документы и недостаточно данных в государственных реестрах.

Администратор ЦПАУ просканирует документы и передаст их в электронной форме в соответствующий ТЦК для принятия решения. То есть, ЦПАУ будет выступать фронт-офисом приема документов на услугу. В то же время, решение о предоставлении отсрочки будет принимать ТЦК.

До конца октября ТЦК еще принимают заявления по старому порядку.

Автоматическое продление

Все отсрочки, основания для которых можно подтвердить в государственных реестрах или которые не могут измениться со временем, будут продлеваться автоматически.

На автоматическое продление отсрочки могут рассчитывать:

люди с инвалидностью;

временно непригодные к службе;

родители троих и более детей до 18 лет;

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

те, у кого есть жена или муж с инвалидностью I или II группы;

те, кто ухаживает за отцом или матерью с инвалидностью (своими или мужа/жены);

женщины и мужчины, воспитывающие ребенка до 18 лет, если их муж или жена служит в армии;

студенты дневной или дуальной формы, которые получают высшее образование, а также докторанты и интерны;

научные, научно-педагогические и педагогические работники, которые преподают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки;

люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или во время действия военного положения;

родственники Героев Украины, награжденных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;

лица, незаконно лишенные свободы из-за агрессии РФ.

Военные, освобожденные из плена, также смогут получить автоматическое продление отсрочки от мобилизации.

Оформление онлайн в Резерв+

9 категорий граждан смогут оформить отсрочку от мобилизации в Резерв+. В частности, это касается:

людей с инвалидностью;

временно непригодных к службе (при наличии постановления ВВК в электронном виде);

родителей трех и более детей до 18 лет в одном браке;

родителей ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родителей совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

тех, у кого есть жена или муж с инвалидностью I или II группы;

женщин и мужчин, которые воспитывают ребенка до 18 лет, если их муж или жена служит в армии;

студентов дневной или дуальной формы, которые получают высшее образование, а также докторантов и интернов;

научных, научно-педагогических и педагогических работников, которые преподают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки.

Этот список будет расширяться. В скором времени те, кто ухаживают за отцом или матерью с инвалидностью (своими или мужа/жены), а также отец или мать, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет, смогут оформить отсрочку онлайн.

Модернизация бумажных справок

С 1 ноября 2025 года бумажная справка об отсрочке с мокрой печатью не требуется. Так, основным подтверждением отсрочки является электронный военно-учетный документ в приложении Резерв+.

Если возможность воспользоваться приложением отсутствует, можно распечатать бумажную версию. Получить файл для печати можно:

в приложении Резерв+;

через портал Дія;

при необходимости — обратиться за распечаткой военного документа в ТЦК и СП (или ЦНАП, если речь идет именно о документе с отсрочкой).

