С 1 ноября 2025 года подать заявление об отсрочке от мобилизации можно будет только через Резерв+ или ЦНАП. Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) больше не будут принимать заявления.

Новые правила оформления и продления отсрочек от мобилизации

Нововведения направлены на повышение прозрачности, борьбу с коррупцией, упрощение процесса и переход к цифровой системе оформления, говорится на сайте Министерства обороны Украины.

Так, украинцы смогут, согласно изменениям в постановление Кабинета министров Украины №560, автоматически продлевать отсрочку, а также подавать бумажные документы в Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).

К тому же, цифровая форма станет основным способом оформления.

— Более 600 тысяч отсрочек будут продлены без дополнительных действий граждан и очередей в территориальных центрах, — подчеркнул министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Отсрочка от мобилизации: ключевые изменения

Среди основных изменений — автоматическое продление, оформление онлайн в Резерв+ или офлайн в ЦНАП, модернизация бумажных справок.

  • ТЦК больше не будут принимать заявления об отсрочке

С 1 ноября 2025 года ТЦК больше не будут принимать от граждан заявления об отсрочке от мобилизации. Заявления можно будет подавать через приложение Резерв+ или в ЦПАУ.

Более 80% отсрочек уже доступны для оформления онлайн (в Резерв+). И большинство из них будут продлены автоматически — на основании данных из государственных реестров.

В любой удобный Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) смогут с 1 ноября обращаться граждане:

  • у которых тип отсрочки еще не цифровизирован;
  • кто не пользуется смартфоном:
  • кто имеет бумажные документы и недостаточно данных в государственных реестрах.

Администратор ЦПАУ просканирует документы и передаст их в электронной форме в соответствующий ТЦК для принятия решения. То есть, ЦПАУ будет выступать фронт-офисом приема документов на услугу. В то же время, решение о предоставлении отсрочки будет принимать ТЦК.

До конца октября ТЦК еще принимают заявления по старому порядку.

  • Автоматическое продление

Все отсрочки, основания для которых можно подтвердить в государственных реестрах или которые не могут измениться со временем, будут продлеваться автоматически.

На автоматическое продление отсрочки могут рассчитывать:

  • люди с инвалидностью;
  • временно непригодные к службе;
  • родители троих и более детей до 18 лет;
  • родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
  • родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • те, у кого есть жена или муж с инвалидностью I или II группы;
  • те, кто ухаживает за отцом или матерью с инвалидностью (своими или мужа/жены);
  • женщины и мужчины, воспитывающие ребенка до 18 лет, если их муж или жена служит в армии;
  • студенты дневной или дуальной формы, которые получают высшее образование, а также докторанты и интерны;
  • научные, научно-педагогические и педагогические работники, которые преподают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки;
  • люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или во время действия военного положения;
  • родственники Героев Украины, награжденных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;
    лица, незаконно лишенные свободы из-за агрессии РФ.

Военные, освобожденные из плена, также смогут получить автоматическое продление отсрочки от мобилизации.

  • Оформление онлайн в Резерв+

9 категорий граждан смогут оформить отсрочку от мобилизации в Резерв+. В частности, это касается:

  • людей с инвалидностью;
  • временно непригодных к службе (при наличии постановления ВВК в электронном виде);
  • родителей трех и более детей до 18 лет в одном браке;
  • родителей ребенка с инвалидностью до 18 лет;
  • родителей совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • тех, у кого есть жена или муж с инвалидностью I или II группы;
  • женщин и мужчин, которые воспитывают ребенка до 18 лет, если их муж или жена служит в армии;
  • студентов дневной или дуальной формы, которые получают высшее образование, а также докторантов и интернов;
  • научных, научно-педагогических и педагогических работников, которые преподают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки.

Этот список будет расширяться. В скором времени те, кто ухаживают за отцом или матерью с инвалидностью (своими или мужа/жены), а также отец или мать, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет, смогут оформить отсрочку онлайн.

  • Модернизация бумажных справок

С 1 ноября 2025 года бумажная справка об отсрочке с мокрой печатью не требуется. Так, основным подтверждением отсрочки является электронный военно-учетный документ в приложении Резерв+.

Если возможность воспользоваться приложением отсутствует, можно распечатать бумажную версию. Получить файл для печати можно:

  • в приложении Резерв+;
  • через портал Дія;
  • при необходимости — обратиться за распечаткой военного документа в ТЦК и СП (или ЦНАП, если речь идет именно о документе с отсрочкой).

К слову, ранее Факты ICTV писали, что изменится для военнообязанных с 1 ноября.

Источник: Минобороны

