В Україні набув чинності новий порядок оформлення і продовження відстрочок від мобілізації. Понад 720 тис. відстрочок вже продовжено автоматично.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль 1 листопада.

Шмигаль про продовження відстрочок в Україні

За словами міністра оборони, понад 720 тис. відстрочок вже продовжено без додаткових дій з боку людини, адже всі потрібні відомості вже наявні у державних реєстрах.

Шмигаль уточнив, що понад 80% звернень подаються через мобільний додаток Резерв+, без довідок і особистих візитів.

– Ті, хто оформлює паперові документи, тепер звертаються не до ТЦК, а до ЦНАПів. Лише сьогодні ЦНАПи прийняли майже 4 тис. заяв, – сказав він.

Міністр оборони закликав українців оформлювати відстрочку саме через мобільний додаток Резерв+, адже це відбувається швидше та зручніше.

Як пояснив Шмигаль, у такий спосіб розвантажиться ТЦК і СП для виконання головного завдання, тобто забезпечення мобілізації в Україні.

