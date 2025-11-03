ВСУ остановили расширение присутствия врага на севере Покровска, продолжается зачистка
Продолжается активная зачистка севера Покровска от оккупантов. В то же время ситуация в Мирнограде остается напряженной, но не угрожающей.
Об этом сообщает 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
Какова ситуация в Покровске и Мирнограде 3 ноября
Как рассказали в 7 корпусе ДШВ, продолжается активная зачистка севера Покровска от российских оккупантов.
В течение последних нескольких дней Силы обороны обеспечили условия для пополнения войск в своей зоне ответственности дополнительным личным составом и техникой.
Благодаря скоординированным действиям украинские защитники остановили попытки российских войск расширить свое присутствие в этом районе города, предотвратив перекрытие дороги между Покровском и Родинским.
По подсчетам 7 корпуса ДШВ, украинские военные ликвидировали в Покровске 19 россиян в воскресенье, 2 ноября.
Там отмечают, что продолжают привлекать больше штурмовых подразделений и спецназовцев для противодействия российским оккупантам.
В то же время ситуация в Мирнограде остается напряженной, но не является угрожающей, утверждают в 7 корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Украинские защитники зафиксировали российских оккупантов на подступах к юго-восточным окраинам Мирнограда.
Однако общее количество вражеского личного состава незначительно – около 10, отметили в 7 корпусе ДШВ. Сейчас продолжается работа по их ликвидации. Оборону города уже пополнили дополнительными силами.
В Десантно-штурмовых войсках ВСУ подчеркнули, что имеют четкие планы противодействия врагу и поддерживают тесную координацию для стабилизации ситуации.