Продолжается активная зачистка севера Покровска от оккупантов. В то же время ситуация в Мирнограде остается напряженной, но не угрожающей.

Об этом сообщает 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Какова ситуация в Покровске и Мирнограде 3 ноября

Как рассказали в 7 корпусе ДШВ, продолжается активная зачистка севера Покровска от российских оккупантов.

В течение последних нескольких дней Силы обороны обеспечили условия для пополнения войск в своей зоне ответственности дополнительным личным составом и техникой.

Благодаря скоординированным действиям украинские защитники остановили попытки российских войск расширить свое присутствие в этом районе города, предотвратив перекрытие дороги между Покровском и Родинским.

По подсчетам 7 корпуса ДШВ, украинские военные ликвидировали в Покровске 19 россиян в воскресенье, 2 ноября.

Там отмечают, что продолжают привлекать больше штурмовых подразделений и спецназовцев для противодействия российским оккупантам.

В то же время ситуация в Мирнограде остается напряженной, но не является угрожающей, утверждают в 7 корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Украинские защитники зафиксировали российских оккупантов на подступах к юго-восточным окраинам Мирнограда.

Однако общее количество вражеского личного состава незначительно – около 10, отметили в 7 корпусе ДШВ. Сейчас продолжается работа по их ликвидации. Оборону города уже пополнили дополнительными силами.

В Десантно-штурмовых войсках ВСУ подчеркнули, что имеют четкие планы противодействия врагу и поддерживают тесную координацию для стабилизации ситуации.

