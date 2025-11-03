Триває активна зачистка півночі Покровська від окупантів. Водночас ситуація у Мирнограді залишається напруженою, але не є загрозливою.

Про це повідомляє 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Яка ситуація у Покровську і Мирнограді 3 листопада

Як розповіли у 7 корпусі ДШВ, триває активна зачистка півночі Покровська від російських окупантів.

Протягом останніх кількох днів Сили оборони забезпечили умови для поповнення військ у своїй смузі відповідальності додатковим особовим складом і технікою.

Завдяки скоординованим діям українські захисники зупинили спроби російських військ розширити свою присутність у цьому районі міста, запобігши перерізанню дороги між Покровськом і Родинським.

За підрахунком 7 корпусу ДШВ, українські військові ліквідували у Покровську 19 росіян у неділю, 2 листопада.

Там наголошують, що продовжують залучати більше штурмових підрозділів та спецпризначенців для протидії російським окупантам.

Водночас ситуація у Мирнограді залишається напруженою, проте не є загрозливою, стверджують у 7 корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Українські захисники зафіксували російських окупантів на підступах до південно-східних околиць Мирнограду.

Однак загальна кількість ворожого особового складу незначна – близько 10 зазначили у 7 корпусі ДШВ. Наразі триває робота з їхньої ліквідації. Оборону міста вже поповнили додатковими силами.

У Десантно-штурмових військах ЗСУ наголосили, що мають чіткі плани протидії ворогу та підтримують тісну координацію для стабілізації ситуації.

