В ночь на 3 ноября 2025 года Силы обороны Украины нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу в Саратовской области РФ.

Это подтвердили в Генштабе ВСУ.

Атакованный Саратовский НПЗ

– В ночь на 3 ноября 2025 года подразделения Сил обороны Украины поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области Российской Федерации, – говорится в сообщении.

Зафиксировано попадание в объект и пожар в районе комплекса нефтеперерабатывающих установок ЭЛОУ АВТ-6.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области России в ночь на 3 ноября раздавались взрывы из-за угрозы беспилотников.

Мощные взрывы начали раздаваться ночью. Местные жители слышали взрывы и сирену в городе. Пропагандистский паблик Shot писал, что было слышно также работу российской ПВО.

Звуки пролета беспилотников и хлопки также слышали жители Балаковского и Калининского районов области.

Аэропорт Саратова закрыли из соображений безопасности, также план Килим россияне вводили и в соседней Пензенской области.

Вооруженные силы Украины уже атаковали этот нефтеперерабатывающий завод 16 октября 2025 года.

Саратов и Энгельс на карте

Саратовский нефтеперерабатывающий завод – одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. По состоянию на 2023 год объем переработки нефти составлял 4,8 млн тонн.

