Сегодняшний день президент Украины Владимир Зеленский провел в Днепропетровской и Донецкой областях. Самое главное – на Покровском направлении в тех корпусах, которые делают важные вещи, уничтожают оккупанта, защищают Покровск, Мирноград и Доброполье.

Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении по итогам событий 4 ноября.

Зеленский о защите в Покровске и на Добропольском направлении

— Первый корпус Нацгвардии Азов – именно Добропольское направление. Также были, в частности, в 4 бригаде оперативного назначения Национальной гвардии Украины Рубеж, 7 корпусе быстрого реагирования ДШВ, 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде, 414 отдельной бригаде ударных беспилотных авиационных систем ВСУ Птахи Мадяра, — сказал президент.

По словам Зеленского, были все командиры Сил беспилотных систем, которые вместе с другими Силами обороны Украины обеспечивают защиту в районах Покровска.

Президент поблагодарил каждого воина и подразделение, которые задействованы здесь и на других участках фронта.

Глава государства наградил сегодня лучших воинов – тех, кто проявил себя в боях. Они уже традиционно общались с комбатами по поводу насущных потребностей, подчеркнул он.

— Больше всего – о беспилотниках. Это действительно ключевой сейчас компонент боевой работы. Много деталей, но главное – дронов всех типов должно быть больше, и независимости в производстве дронов и действительно надежных партнеров Украины, — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что есть предложения от подразделений по новым контрактам, которые сейчас разрабатываются. Это будет основа украинской профессиональной армии, подчеркнул президент. И также были предложения по процедурам в армии, объяснил он.

Зеленский о прямых финансах для бригад

— Хорошо, что сработали прямые финансы для бригад, и подразделения могут покупать необходимое и производить необходимое. Я благодарю всех “умельцев”, которые работают на нашу армию, — подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что Украина будет упрощать процедуры, о которых говорили сегодня, чтобы было значительно легче работать со скидами и взрывчаткой.

Владимир Зеленский поручил увеличить финансирование корпусов на ключевых направлениях, обсудил это с командованием.

По его мнению, есть вещи, которые еще нужно унифицировать в производстве, процедурах, в частности, между Вооруженными силами Украины и Национальной гвардией.

Они подробно обсудили, как работает рекрутинг и как добавить больше мотивации украинским воинам.

В то же время было много идей по поводу новых разработок оружия, а сейчас первый приоритет — это дроны.

— Больше всего денег идет на дроны и компоненты — это правильно, это должно быть. Впрочем, мы ищем все пути, чтобы увеличить нашу способность достигать результатов. Ключевая задача — увеличение экипажей и поставок, — сказал Зеленский.

Зеленский об отчете Еврокомиссии по Украине

Российская армия уже не впервые была вынуждена переносить сроки захвата, которые они себе там нарисовали в отношении украинских Покровска и Доброполья, сказал президент.

По его словам, каждая российская потеря именно на этих направлениях в Донецкой области, на границе с украинской Днепровщиной, а также в Купянске, – это вклад в нашу способность защитить государство, наш народ и независимость.

Символично, что сегодня действительно лучший за три года отчет Еврокомиссии – лучший за три года результат Украины.

— Это добавляет нам всем мотивации, всем украинцам, когда Европа признает нашу совместную работу, — подчеркнул президент.

Украина делает все, чтобы получить членство в ЕС. Во время войны и сложных боев наше государство движется вперед — только вперед в переговорах о членстве, обратил внимание Зеленский.

По его мнению, это абсолютно беспрецедентно для всех в Европе, ведь все другие государства ЕС шли значительно более простым путем.

Президент Украины убежден, что важно, чтобы наши результаты получали соответствующую поддержку в Европе, в частности, чтобы Европейский Союз выполнял свои обязательства.

Украина готова к открытию кластеров, необходимо европейское решение по этому вопросу, подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства поблагодарил всех, кто нам действительно помогает. Президент подчеркнул, что гордится нашими людьми и каждым воином.

