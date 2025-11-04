В Покровске Донецкой области специальные назначенцы Службы безопасности Украины уничтожают российские войска и технику врага.

Уничтожение войск и техники РФ в Покровске

Как сообщает СБУ, только за последний месяц бойцы Центра спецопераций Альфа в Покровске и его окрестностях ликвидировали более 1,5 тыс. российских оккупантов. Каждый день воины уничтожают более 20 единиц вражеской техники.

В СБУ отметили, что украинские бойцы длительное время ведут боевую работу на Покровском направлении, а после обострения оперативно-боевой ситуации на этом участке фронта численность воинов ЦСО А значительно увеличилась.

Сейчас смотрят

— Они выполняют сложнейшие задачи в самых горячих точках и точными ударами ликвидируют вражеские подразделения, — отмечают в Службе безопасности Украины.

В то же время СБУ поразила 39 артиллерийских комплексов, в частности реактивных систем залпового огня, с помощью которых российские войска обстреливали Покровск.

По данным СБУ, воины уничтожили 18 вражеских средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы с целью создания так называемых коридоров для проведения успешных атак беспилотниками.

Кроме этого, специалисты Центра спецопераций Альфа взорвали три крупных склада горюче-смазочных материалов и боеприпасов России. В СБУ отметили, что применили максимальный арсенал бронебойного вооружения и дронов против противника.

В СБУ подсчитали, что в целом за последний месяц на Покровском направлении спецназовцы Альфы ликвидировали:

более 1,5 тыс. российских оккупантов;

20 танков;

62 ББМ;

39 артиллерийских систем и РСЗО;

10 средств ПВО;

8 средств РЭБ/РЭР;

532 единицы автотранспорта;

592 вражеские позиции и укрепления;

два склада с боеприпасами и один с горюче-смазочными материалами.

В Службе безопасности Украины подчеркнули, что все поражения вражеских целей имеют видеоподтверждение.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.