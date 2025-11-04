Более 1,5 тыс. оккупантов уничтожено в Покровске за последний месяц — СБУ
В Покровске Донецкой области специальные назначенцы Службы безопасности Украины уничтожают российские войска и технику врага.
Уничтожение войск и техники РФ в Покровске
Как сообщает СБУ, только за последний месяц бойцы Центра спецопераций Альфа в Покровске и его окрестностях ликвидировали более 1,5 тыс. российских оккупантов. Каждый день воины уничтожают более 20 единиц вражеской техники.
В СБУ отметили, что украинские бойцы длительное время ведут боевую работу на Покровском направлении, а после обострения оперативно-боевой ситуации на этом участке фронта численность воинов ЦСО А значительно увеличилась.
— Они выполняют сложнейшие задачи в самых горячих точках и точными ударами ликвидируют вражеские подразделения, — отмечают в Службе безопасности Украины.
В то же время СБУ поразила 39 артиллерийских комплексов, в частности реактивных систем залпового огня, с помощью которых российские войска обстреливали Покровск.
По данным СБУ, воины уничтожили 18 вражеских средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы с целью создания так называемых коридоров для проведения успешных атак беспилотниками.
Кроме этого, специалисты Центра спецопераций Альфа взорвали три крупных склада горюче-смазочных материалов и боеприпасов России. В СБУ отметили, что применили максимальный арсенал бронебойного вооружения и дронов против противника.
В СБУ подсчитали, что в целом за последний месяц на Покровском направлении спецназовцы Альфы ликвидировали:
- более 1,5 тыс. российских оккупантов;
- 20 танков;
- 62 ББМ;
- 39 артиллерийских систем и РСЗО;
- 10 средств ПВО;
- 8 средств РЭБ/РЭР;
- 532 единицы автотранспорта;
- 592 вражеские позиции и укрепления;
- два склада с боеприпасами и один с горюче-смазочными материалами.
В Службе безопасности Украины подчеркнули, что все поражения вражеских целей имеют видеоподтверждение.