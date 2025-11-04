Сьогоднішній день президент України Володимир Зеленський провів у Дніпропетровській і Донецькій областях. Найголовніше – на Покровському напрямку в тих корпусах, які роблять важливі речі, знищують окупанта, захищають Покровськ, Мирноград і Добропілля.

Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні за підсумками подій 4 листопада.

Зеленський про захист у Покровську та на Добропільському напрямку

– Перший корпус Нацгвардії Азов – саме Добропільський напрямок. Також були, зокрема, в 4 бригаді оперативного призначення Національної гвардії України Рубіж, 7 корпусі швидкого реагування ДШВ, 25 окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді, 414 окремій бригаді ударних безпілотних авіаційних систем ЗСУ Птахи Мадяра, – сказав президент.

За словами Зеленського, були всі командири Сил безпілотних систем, які разом з іншими Силами оборони України забезпечують захист у районах Покровська.

Президент подякував кожному воїну та підрозділу, які залучені тут та на інших ділянках фронту.

Глава держави відзначив нагородами сьогодні найкращих воїнів – тих, хто проявив себе в боях. Вони вже традиційно спілкувалися з комбатами щодо нагальних потреб, наголосив він.

– Найбільше – про безпілотники. Це дійсно ключовий зараз складник бойової роботи. Багато деталей, але головне – дронів усіх типів має бути більше, і незалежності у виробництві дронів та дійсно надійних партнерів України, – сказав Зеленський.

Він наголосив, що є пропозиції від підрозділів щодо нових контрактів, які зараз розробляються. Це буде основа української професійної армії, наголосив президент. І також були пропозиції щодо процедур в армії, пояснив він.

Зеленський про прямі фінанси для бригад

– Добре, що спрацювали прямі фінанси для бригад, і підрозділи можуть купувати необхідне, і виробляти необхідне. Я дякую всім “умільцям”, які працюють на нашу армію, – наголосив президент.

Глава держави зазначив, що Україна спрощуватиме процедури, про які говорили сьогодні, щоб було значно легше працювати зі скидами та вибухівкою.

Володимир Зеленський доручив збільшити фінансування корпусів на ключових напрямках, обговорив це з командуванням.

На його думку, є речі, які ще треба уніфікувати у виробництві, процедурах, зокрема, між Збройними силами України та Національною гвардією.

Вони детально обговорили, як працює рекрутинг і як додати більше мотивації українським воїнам.

Водночас було багато ідей щодо нових розробок зброї, а зараз перший пріоритет – це дрони.

– Найбільше грошей іде на дрони та компоненти – це правильно, це має бути. Утім, шукаємо всі шляхи, щоб збільшити нашу здатність досягати результатів. Задача ключова – збільшення екіпажів і постачання, – сказав Зеленський.

Зеленський про звіт Єврокомісії щодо України

Російська армія вже не вперше була змушена переносити терміни захоплення, які вони собі там намалювали щодо українського Покровська та Добропілля, сказав президент.

За його словами, кожна російська втрата саме на цих напрямках на Донеччині, на межі з українською Дніпровщиною, і також у Куп’янську, – це внесок у нашу здатність захистити державу, наш народ і незалежність.

Символічно, що є сьогодні дійсно найкращий за три роки звіт Єврокомісії – найкращий за три роки результат України.

– Це додає нам всім мотивації, всім українцям, коли Європа визнає нашу спільну роботу, – наголосив президент.

Україна все робить, щоб отримати членство в ЄС. У час війни та складних боїв наша держава рухається вперед – тільки вперед у перемовинах щодо членства, звернув увагу Зеленський.

На його думку, це абсолютно безпрецедентно для всіх в Європі, адже всі інші держави ЄС ішли значно простішим шляхом.

Президент України переконаний, що важливо, щоб наші результати отримували відповідну підтримку в Європі, зокрема, щоб Європейський Союз виконував свої зобов’язання.

Україна готова до відкриття кластерів, потрібне європейське рішення щодо цього, наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави подякував усім, хто нам дійсно допомагає. Президент наголосив, що пишається нашими людьми та кожним воїном.

