Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что готов провести личную встречу с госсекретарем США Марко Рубио, однако настаивает на том, что при обсуждении войны в Украине следует учитывать интересы Кремля.

Лавров заявил о готовности встретиться с Рубио

В интервью российскому пропагандистскому агентству РИА Новости Лавров заявил о необходимости “обсудить украинский вопрос и продвигать двустороннюю повестку дня”.

– Мы с госсекретарем Марко Рубио понимаем необходимость регулярного общения. Оно важно для обсуждения украинского вопроса и для продвижения двусторонней повестки дня. Поэтому и общаемся по телефону, готовы и к проведению личных встреч, когда потребуется, – сказал он.

В частности, Лавров говорит, что летние переговоры на Аляске между кремлевским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом должны остаться основой для потенциального соглашения об окончании войны в Украине.

– Тогда американцы заверили нас, что смогут гарантировать, что (президент Украины, – Ред.) Владимир Зеленский не будет препятствовать мирному процессу. Очевидно, что в этом плане возникли определенные трудности, – сказал Лавров.

Во время интервью глава МИД РФ неоднократно критиковал европейских лидеров во время интервью, утверждая, что “Брюссель и Лондон пытаются убедить Вашингтон отказаться от намерения разрешить кризис политическими и дипломатическими средствами и полностью сосредоточиться на военном давлении на Россию”.

Напомним, что западные агентства неофициально узнали, что после телефонного разговора Трампа и Путина российская сторона передала США неофициальный документ, в котором повторила предыдущие максималистские требования по прекращению войны против Украины.

Отвержение Россией немедленного прекращения огня в Украине поставило под сомнение проведение встречи между Трампом и Путиным в Будапеште, о которой они договаривались.

